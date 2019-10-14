استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2019 كرتون القط والفأر

أصبح التردد الجديد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات أحد أهم مطالب الأباء والأمهات في مختلف البلاد العربية خلال الفترة الماضية نظراً للنجاح والانتشار الكبير الذي حققته القناة في فترة قصيرة، وتخاطب قناة توم وجيري الأطفال في مختلف الأعمار السنية، حيث تعرض على شاشاتها أفضل أفلام القط والفأر المشهورة على مستوى العالم أجمع والتي يحبها الصغار والكبار أيضاً.

قناة توم وجيري الجديد

تدور أحداث أفلام توم وجيري حول المغامرات المثيرة والشيقة التي تحدث بين القط توم والفأر جيري، والتي دائماً من تحمل جوانب مثيرة وكوميدية في نفس الوقت. وتحرص قناة توم وجيري على تقديم أحدث أفلام الكرتون توم وجيري بالإضافة إلى أفلام كرتون مختلفة وبرامج مميزة للأطفال.

تردد قناة توم وجيري الجديد

وتستهدف قناة توم وجيري مخاطبة عقول الأطفال من خلال عرض ألعاب ذكية من أجل تنشيط عقولهم وتنمية مداركهم وخيالهم. اسم الساتلايت تردد القط والفار معدل الترميز نايل سات 11354 27500 مميزات قناة توم آند جيري ما يميز قناة توم وجيري أنها قناة مفتوحة ومجانية ولا تحتاج لأي اشتراك شهري أو سنوي، بالإضافة إلى سهولة الوصول لها من خلال التردد الخاص بالقناة، ويمكن ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال المختلفة من أجل متابعة أشهر وأفضل أفلام الكرتون المحببة لدى الصغار والكبار على حد سواء.