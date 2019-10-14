التردد الصحيح لقناة المجد Al majd TV قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يحرص عدد كبير من العائلات العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي على البحث عن التردد الجديد والصحيح لقناة المجد العامة Al majd TV وتردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لما تقدمه من محتوى ديني متنوع يناسب جميع الفئات العمرية، وتهتم قناة المجد العامة Al majd TV وقناة المجد للقرآن الكريم بتقديم الأحداث والأخبار العربية والعالمية بشكل يومي بالإضافة إلى محتوى ديني متوازن ومنضبط، بجانب الاهتمام بالبرامج الأسرية والاجتماعية وهو ما جعلها تحقق نسب مشاهدة عالية جداً خلال الفترة الماضية.

تردد قناة المجد العامة Al majd TV

تجدر الإشارة إلى أن مقر قناة المجد العامة Al majd TV و قناة المجد للقرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وبدأ بث القناة يوم 17 من شهر أغسطس لعام 2004 ميلادية الموافق 1 من شهر رجب عام 1425 هجرية تحت شهار “قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار”، ومنذ انطلاق القناة منذ ما يزيد عن 15 عاماً وهي تحقق نجاحاً وانتشاراً واسعاً نظراً لكونها قناة مجانية ومفتوحة ويتم بثها على مدار الـ 24 ساعة طوال اليوم.