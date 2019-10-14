كيف تستقبل تردد قناة توم وجيري 2019 المفضلة للأطفال المُقدمة أروع العروض التيلفزيونية للقط والفأر tom and jerry

يعتبر تردد قناة توم وجيري 2019 المفضلة للأطفال، من أهم ترددات القنوات الفضائية التي يزداد البحث عنها في هذا الوقت من الكبار والصغار، فهي قناة تهتم بعرض الأفلام المختلفة للأطفال، وتتميز بعرضها كرتون توم وجيري بكثرة على شاشتها بصورة متواصلة دون فواصل إعلانية، وهذا ما يجذب إليها عدد كبير من المشاهدين من مختلف الأعمار.

كيف تستقبل تردد قناة توم وجيري 2019

يمكنكم إدخال تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال الموجود لديكم والحصول على القناة والتمتع بمشاهدة أفضل الأفلام التي تعرض عليها، وأيضاً البرامج التي تقوم هذه القناة بعرضها والتي يوجد بها مسابقات وألعاب تعمل على تنشيط التفكير عند الأطفال، وتردد هذه القناة على النايل سات المصري هو:

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11354 عمودي 27500 5/6

كرتون توم وجيري

يعتبر هذا الكرتون من أكثر الأعمال الكرتونية التي أضحكت ملايين الأطفال والكبار على مستوى العالم كله، كما أنها تعتبر من أقدم الكرتون في العالم، وتدور الأحداث فيه بين القط توم والفأر جيري في صورة مغامرات ومطاردات تحدث بشكل كوميدي وشيق يجذب المشاهدين لمتابعته، وتتميز هذه المشاكسة بالكوميديا، ومن الجدير ذكره أن من قام على عمل هذا الكرتون بجميع حلقاته هو ويليام حنا ومعه جوزيف باربرا، ويعتبران من أكثر المختصين بالرسوم المتحركة نجاحاً ويذكر أن أصلهم سوري، كما أن هذا الكرتون لا يتابعه الأطفال فقط بل يوجد له جمهور كبير من الكبار.