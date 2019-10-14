تردد قناة توم وجيري 2019 على النايل سات لمتابعة كرتون القط والفأر

تردد قناة توم وجيري على النايل سات، هى أحد القنوات الخاصة بالأطفال وقد اشتهرت خلال فترة قصيرة جداً بسبب عرضها المستمر والدائم لكرتون توم آند جيري، هذا إلى جانب عرضها لأشهر وأحدث أفلام الكرتون وأفلام الإنمي المختلفة، ويمكن الآن لكل الأسر العربية في كافة الدول الحصول على القناة من خلال إدخال تردد القناة الذي سنوفره من خلال هذا المقال، والاستمتاع بكل الأفلام التي تُعرض عبر تردد قناة توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري

توم وجيري أو كرتون القط والفأر هو الأشهر على الإطلاق منذ سنوات عديدة، ففي عام 1940 بدأ العرض الأول لسلسلة الكرتون المحببة لدى الجميع، واستطاعت أن تُبهر وتجذب كافة الأنظار إليها، فالأبطال عبارة عن شخصيات كرتونية خيالية وهم القط توم ذو اللون الرمادي الفاتح، والفأر جيري ذو اللون البني، وتدور أحداث هذا المسلسل عن مطاردة القط والفأر إلى بعضهم البعض.

وفى بعض حلقات توم آند جيري قد يظهر معهم الكلب سبايك الشهير وابنه الصغير الذي ما يستغله جيري في الإيقاع وإحداث الفتة بين سبايك وتوم، وأيضا قد يظهر معهم البطة الصفراء وعصفور الكناري وغيرهم، فهو كرتون مسلي ومشوق ومُضحك للغاية، فلا يستطيع المُشاهد سواء كان صغيراً أو كبيراً أن يُصاب بالملل.

استقبال تردد قناة توم آند جيري

عزيزي المُتابع؛ من خلال الدخول إلى خانة الإعدادات في جهاز الرسيفر، ثم اختيار القمر الصناعي، وكتابة التردد المطلوب، وكافة البيانات الأخري، يمكن استقبال تردد قناة توم وجيري بكل سهولة: