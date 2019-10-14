تردد قناة ATV التركية الجديد 2019 ومتابعة أقوى المسلسلات أبرزها المؤسس عثمان

أصبحت قناة ATV من أكثر القنوات المميزة التى تعرض محتوى إعلامي ممتع وشيق على مدار اليوم 24 ساعة بدون إنقطاع للارسال، حيث تعرض القناة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج التى تناسب كافة الفئات العمرية المختلفة، حيث توجد برامج ترفيهية للأطفال، وبرامج تخص شئون المرأة، وبرامج تتابع الأخبار الفنية، وأخبار النجوم والمشاهير، وبرامج أخباريو تعرض أخر التطورات السياسية فى العالم كله، وأيضا برامج تهتم بالجانب الثقافى، وبرامج أخرى اجتماعية تلتف حولها الأسرة كاملة، نتابع معكم للتعرف على تردد قناة ATV التركية الجديد ومشاهدة مسلسل قصة العشق، ومسلسل زهرة الثالوث، ومسلسل المؤسس عثمان.

قناة ATV التركية

قناة أي تى فى جديدة ATV لكنها استطاعت في مدة قصيرة أن تجذب قاعدة عريضة من الجماهير منذ انطلاقها، فهى أصبحت من القنوات الأكثر شعبية، وتحاول دائما القناة أن تجدد من نفسها وتقدم أفضل ما عندها لترضى الجماهير التى فضلتها عن كثير من القنوات الاخرى.

تبث قناة ATV التركية الجديدة على القمر الصناعى تركي سات و القمر الصناعى استرا سات وسنحاول دائما أن ننقل لكم الترددات الجديدة للقنواتن فقد ازداد البحث فى الفترة السابقة على مواقع شبكة الإنترنت المختلفة عن التردد الجديد لقناة ATV التي ستقوم بعرض المسلسل التركى المؤسس عثمان؛ حيث أصبحت الدراما التركية مفضلة لدى مجموعة كبيرة من الأشخاص في الوطن العربي، كما تعرض أيضاً قناة ATV مسلسل قصة العشق ومسلسل زهرة الثالوث.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2019

القمر الصناعي المدار التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة الاستقطاب تركسات 42.0°E 11628 27500 5/6 SD أفقي أسترا 19.2°E 12692 27500 5/6 SD أفقي أسترا 19.2°E 11243 27500 5/6 SD أفقي

هكذا قدمنا تردد قناة ATV التركية الناقلة للمسلسات التركية المتعددة والتي حازت على إعجاب الملايين وعلى رأسها مسلسل المؤسس عثمان، كل ما عليكم هو ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد عبر الأقمار الصناعية تركسات وأسترا والاستمتاع بالمشاهدة.