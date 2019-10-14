اضبط تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr تحديث أكتوبر 2019 وتابع برنامج أحلى صوت The Voice

تردد قناة ام بي سي مصر الذي يزداد البحث عنه مؤخرا، نظرا لتميز القناة وتقديمها برامج متميزة وراقية، وتتبع قناة mbc-maser شبكة قنوات قنوات ام بى سى مصر، ويبلغ عدد القنوات بها 16 قناة، حيث تشهد ام بى سي مصر نسبة مشاهدة عالية وشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وتسعى منذ انطلاقها عرض المسلسلات المتميزة وبرامج الترفيه والمسابقات، وبرنامج أحلى صوت The Voice والذي يتابعه الملايين ويتم عرض حلقة أسبوعيا لاختيار أجمل صوت وعرض المواهب، وهذا التميز في اختيار البرامج جعل قناة ام بي سى مصر من أفضل وأهم القنوات على نايل سات.

تردد قناة ام بي سي مصر

تردد قناة ام بي سى مصر على القمر الصناعي المصري نايل سات هو كالآتي:

التردد : 12015 .

معامل التصحيح : 5/6.

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الاتجاه : رأسي.

قناة ام بى سي مصر 1 MBC Masr

تعتبر قناة ام بي سي مصر MBC Masr هي قناة الأسرة المصرية، والتي يهتم بمتابعتها جميع الأعمار الشباب والأطفال والكبار، حيث تجمع شمل جميع أفراد الأسرة ببرامجها المميزة والترفيهية والثقافية والمسلسلات القوية، كما تتميز بأنها تقدم كل ما يهم المواطن المصري والعربي وتقوم بتغطية لجميع المجالات السياسية، والفنية والإجتماعية.

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