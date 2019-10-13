تردد قناة ATV التركية عبر الأقمار الصناعية المختلفة

يبحث عشاق الدراما والمسلسلات التركية ولاسيما التاريخية منها عن تردد قناة ATV التركية الناقلة لـ مسلسل قيامة عثمان، فقد حازت النسخة الأولى من المسلسل ” قيامة أرطغول ” على اهتمام الكثيرين في كل العالم العربي والإسلامي، ولا سيما أن المسلسل يستعرض تاريخ أهم مؤسسي الدول الإسلامية وأكبرها وأكثرها نفوذً وقوة وهي الدولة العثمانية التي حكمت العالم قرابة 500 عام، وشهد لها أعدائها بالقوة قبل الأصدقاء واستمر المسلسل لمدة خمس مواسم متربعًا على عرش اهتمام المشاهدين والجميع اليوم يبحث عن قناة ATV التركية الناقلة للمسلسل الجديد من نفس السلسلة.

تردد قناة ATV التركية

تمتاز الدراما التركية بالتجدد الدائم وقوة الأداء والتمثيل ولذا تستحوذ على اهتمام المشاهدين والآن يمكنكم ضبط أجهزة استقبالكم المنزلية لاستقبال تردد قناة ATV عبر عدد من الأقمار الصناعية في كل دول العالم:

القمر الصناعي تردد القناة معامل ترميز القناة معامل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ مدار القناة القمر الصناعى تركسات ( 11628) 27500 H 5/6 42.0°E القمر الصناعي أسترا 12692 27500 H 5/6 19.2°E القمر الصناعي النايل سات 10796 27500 v 5/6 —

مسلسل قيامة عثمان

المسلسل المنتظر الذي تنتظره الجماهير العربية تم نشر الإعلان الترويجي للمسلسل منذ أيام قليلة فقط وتم الإعلان عن المسلسل منذ فترة زمنية ليست ببعيدة، ومن المتوقع أن يُذاع المسلسل خلال الفترة القليلة القادمة يؤرخ المسلسل لفترة قيام الدولة العثمانية ويستعرض الحروب التي خاضتها والفتوحات الإسلامية التي قامت بها، قبل عرض المسلسل من المنتظر تحقيق المسلسل لنفس النجاح للجزء الأول وذلك بفضل الجماهير الكثيرة التي تنتظر مشاهدته بعد تفاعل الكثيرين على شبكات التواصل الاجتماعية، وبدأ الجميع في البحث عن تردد قناة ATV.

سيكون الموعد الأسبوعي للمسلسل يوم الإثنين من كل أسبوع بتمام الساعة 9:30 مساءً وينطلق المسلسل أول الشهر القادم ولكن لم يتم تحديد الموعد الرسمي لذلك سيتم عرض المسلسل بدون ترجمة ويتم الترجمة بعد إذاعة الحلقة بيوم بشكل مجاني.