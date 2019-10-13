تردد قناة طيور بيبي 2019 toyor baby aljanah الآن عبر قمر النايل سات وعرب سات

يحرص الآباء والأمهات في مختلف أنحاء الوطن العربي على البحث بشكل مستمر على التردد الجديد لقناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، حيث تحتل قناة طيور بيبي مكانة متميزة بين قنوات الأطفال خلال السنوات الماضية لما حققته القناة من نجاح منقطع النظير في هذا المجال منذ أن قام بتأسيسها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد وبداية بث القناة في عام 2012.

تردد قناة طيور بيبي 2019

ما زاد من نجاح قناة طيور بيبي خلال السنوات الماضية هو أنها لا تقدم محتوى ترفيهي ومسلي للأطفال فحسب، بل إنها تحرص أيضاً على تقديم محتوى تعليمي، من خلال عرض برامج تعليمية مميزة وأناشيد تعليمية تحمل رسالة هادفة ونصائح مهمة للأطفال في سن صغيرة، وهو ما جعل القناة تخطف قلوب الأطفال في كافة البلدان العربية، ونستعرض معكم من خلال الجدول التالي

تردد طيور بيبي الحديث القمر الصناعي الاتجاه معدل الترميز 11310 نايل سات افقي V 27500 11315 نايل سات افقي V 27500 11387 عربسات افقي V 27500

تردد طيور بيبي

من أكثر ما يميز قناة طيور بيبي أنها تقدم محتوى تعليمي للأطفال بشكل شيق ومبسط في آن واحد، حيث تقدم أغاني باللغة العربية والإنجليزي لمساعدة الأطفال على تعلم الألوان وأسماء الحيوانات والأرقام والفاكهة والخضروات والطيور وفصول السنة.