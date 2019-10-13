تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد على القمر النايل سات للأطفال والكبار

تحظى قناة توم وجيري Tom and Jerry بقاعدة جماهيرية كبيرة في كافة البلدان العربية نظراً لإقبال معظم الأطفال على مشاهدة مسلسل الكرتون الشهير توم وجيري منذ عشرات السنين، ويعتبر تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry على القمر الصناعي نايل سات من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها على محركات البحث في الوطن العربي بسبب تعلّق الملايين من الصغار والكبار بمشاهدة حلقات مسلسل الكرتون توم وجيري والذي بدأ عرض حلقاته لأول مرة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

تردد قناة توم وجيري

يحرص الأطفال على متابعة قناة توم وجيري Tom and Jerry بشكل مستمر على مدار اليوم، حيث تقوم القناة بعرض برامجها طوال الـ 24 ساعة دون انقطاع، ونقدم لكم تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد على القمر الصناعي المصري النايل سات.

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11354 عمودي 27500 5/6

قناة توم وجيري Tom and Jerry

بالرغم أن فيلم الكرتون الشهير توم وجيري بدأ عرضه منذ أكثر من 50 عاماً إلا أنه مازال يمتلك قاعدة جماهيريه كبيرة بين الصغار والكبار، وتحرص قناة توم وجيري Tom and Jerry على عرض حلقات جديدة من توم وجيري، بالإضافة إلى أفلام كرتون شيقة، وبرامج تعليمية وتثقيفية للأطفال.

ورغم أن قناة توم وجيري Tom and Jerry تعتبر قناة جديدة إلا أنها تمكنت في خلال أشهر قليلة من الانتشار بشكل كبير في معظم البلدان العربية وتحقيق نسب مشاعدة عالية للغاية لتحتل في فترة قصيرة مكانة متميزة بين قنوات الأطفال المختلفة، وأصبحت قناة توم وجيري Tom and Jerry من أشهر قنوات الأطفال خلال الفترة الماضية بجانب قناة أطفال ومواهب وقناة زوم أطفال وقناة سمسم وقناة mbc3 وقناة دودو كيدز وقناة مودي كيدز وقناة كوكي وقناة ميكي.