تردد قناة سبيس تون Spacetoon العربية الجديد 2020 على جميع الأقمار

تردد قناة سبيس تون Spacetoon العربية، والتي أطلق عليها قناة شباب المستقبل، تتمتع بمتابعة عدد كبيرة من العائلات العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتمكنت قناة سبيس تون العربية من تربية أجيال عديدة منذ إنطلاق القناة منذ ما يزيد عن 17 عاماً وبالتحديد في عام 2002، وهو ما زاد من عدد متابعيها بشكل كبير، ويبحث الكثيرين عن كيفية ضبط التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال لديهم، لذا نستعرض معكم في هذا التقرير تردد القناة الجديد على نايل سات.

تردد سبيس تون Spacetoon العربية على نايل سات

استطاعت قناة سبيستون Spacetoon 1 العربية أن تحتل المركز الأول في عالم الأطفال في العالم العربي والشرق الأوسط، وأصبحت مشهورة بتقديم مسلسلات كارتونية حصرية، وعدد كبيرة من البرامج والأغاني الترفيهية والتعليمية، وهو ما جعلها من القنوات الرائدة في هذه المجال منذ سنوات طويلة.

ويحرص أولياء الأمور على البحث دائماً عن الترددات الحديثة لقناة سبيس تون العربية حتى يشاهدها أطفالهم في المنزل، لما تقدمه القناة من برامج ومحتوى متميز يمزج بين المسلسلات الكارتونية والأغاني الشيقة والمسلية للأطفال، وهو ما نقدمه في الجدول التالي:

القناة التردد الاستقطاب الترميز قناة سبيس تون Spacetoon 1 العربية للأطفال 11785 رأسي V 27500

تردد قناة سبيس تون العربية الجديد 2020

وفي خلال السنوات الماضية باتت قناة سبيس تون العربية من أشهر وأكثر قنوات الأطفال متابعةً في الوطن العربي، واستطاعت تكوين قاعدة جماهيرية وشعبية هائلة، ولذلك قدمنا لكم أحدث تردد للقناة على النايل سات، مع العلم أن القناة لا تبث عبر القمر الصناعي عرب سات.

قناة سبيستون العربية

تتميز قناة سبيس تون العربية عن غيرها من قنوات الأطفال بأنها تحرص على مخاطبة خيال الطفل، وتنمية مهاراته من خلال البرامج التي تقدمها القناة على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون القناة من 11 كوكب مختلف، منهم كوكب مخصص لعالم الإثارة والتشويق وكوكب المغامرات، وكوكب للكوميديا، وكوكب مخصص للبنات، وكوكب للأكشن، وكوكب للرياضي، وكوكب خاص بالتعليم، وكوكب خاص للأفلام الكارتونية، وكوكب للتثقيف، وكوكب بون بون للأطفال، بالإضافة إلى كوكب العلوم.