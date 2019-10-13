تردد قناة كوكي كيدز للأطفال الجديد على القمر الصناعي النايل سات Koky Kids

تردد قناة كوكي كيدز، يعد من أكثر الترددات التي تبحث عنها الأسر العربية على القمر الصناعي النايل سات، حيث تحتل القناة مكانة متميزة في الوطن العربي، وتمزج قناة كوكي للأطفال Koky Kids بين المحتوى التعليمي والمحتوى الترفيهي للصغار، وهو ما جعلها تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، وفي إطار حرص موقعكم اعرف نيوز على تقديم كل ما يهم قرائها الأعزاء، نستعرض معكم من خلال السطور التالي تردد كوكي كيدز للأطفال.

تردد قناة كوكي كيدز

وتعد قناة كوكي كيدز للأطفال هي أول قناة أطفال تقدم محتوى تعليمي من خلال الأغاني، حيث اعتمدت القناة على أسلوب مبسط للتعليم، من خلال عرض أغاني تتناول الألوان بحروف اللغتين العربية والإنجليزية، وأغاني للحيوانات حتى يتمكن الأطفال من التعرف على المجتمع المحيط بهم بشكل سهل ومبسط، وتمكنت قناة كوكي كيدز للأطفال من إكتساب ثقة العائلات العربية بشكل سريع للغاية لما تقدمه من محتوى هادف ومحترم ومتميز في آن واحد.

نقدم لكم تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2020 للأطفال على القمر الصناعي النايل سات:

القناة التردد الاستقطاب الترميز قناة كوكي كيدز Koky Kids للأطفال 11603 أفقي H 27500

قناة كوكي كيدز للأطفال على نايل سات

وتقدم قناة كوكي كيدز للأطفال أيضاً برامج كرتون مميزة، تهدف إلى غرس المبادئ والقيم الأخلاقية في الأطفال منذ الصغر، بالإضافة إلى الإهتمام بالتربية الإسلامية الصحيحة من خلال عرض طريقة الوضوء والصلاة، كما تمنى القناة مهارات تعامل الأم مع أطفالها، كما تقدم قناة كوكي كيدز للأطفال أفلام ومسلسلات كرتونية مترجمة ومدبلجة باللغة العربية، وتحرص إدارة القناة على البعد عن الأفلام الكارتونية التي تحث على العنف والتخريب.