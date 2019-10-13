تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة على نايل سات ترددات 2020 الجديدة

تردد قناة طيور بيبي… من بين أفضل قنوات الأطفال، تأتي قناة طيور بيبي وقناة طيور الجنة من ضمن أهم وأكثر قنوات الأطفال الفضائية إنتشاراً وشهرة خلال السنوات الماضية، حيث تم إطلاق قناة طيور بيبي بعد النجاح المذهل الذي حققته قناة طيور الجنة، ويتم عرض مجموعة كبيرة من البرامج والأغاني التعليمية للأطفال، بالإضافة إلى أفلام الكرتون عبر قناة طيور بيبي، حيث تسعى القناة إلى اكتساب قاعدة جماهيرية أكبر من خلال قناة طيور بيبي الجديدة.

تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة

وتعد قناة طيور وبيبي وقناة طيور الجنة من أشهر القنوات الغنائية للأطفال، والتي تهتم بتقديم أغاني وأناشيد للأطفال تساعدهم على التعلم وفهم كل ما يدور حولهم في الكون.

القناة التردد الاستقطاب الترميز قناة طيور الجنة Toyor Aljanah 11315 رأسي V 27500 قناة طيور بيبي Toyor Baby 11392 رأسي V 27500

ويمكن الاستمتاع بكافة برامج القناتين بعد ضبط جهاز الاستقبال لديك على الترددات المذكورة عاليه، على القمر الصناعي المصري النايل سات، لمتابعة القنوات الأردنية بأفضل جودة HD.