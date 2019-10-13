ترددات قنوات الأطفال 2019 اضبط تردد قناة طيور بيبي ونيكلودين وكرتون نتورك وميكي كيدز على النايل سات

يبحث أولياء الأمور بشكل مستمر عن تردد قنوات الأطفال 2019 من أجل أطفالهم، ويبحثون كلهم عن قناة تعرض محتويات هادفة ومهمة لأطفالهم لكي يستفيدوا منها، وفي الوقت نفسه يقومون بالترفيه عن أنفسهم، حيث يفضل الأطفال أن يقوموا بمشاهدة أفلام الكرتون في أوقات فراغهم، وهذا النوع من القنوات يلفت انتباههم ويجذبهم.

ترددات قنوات الأطفال 2019

تختلف كل قناة عن القنوات الأخرى في المحتويات التي تقدمها، ولكن يجتمعون كلهم على مصلحة الأطفال، فهناك قنوات للأطفال تقدم أغاني وأفلام فقط، وقنوات تهتم بتقديم نصائح للأطفال وتعلمهم تعاليم الدين الإسلامي، وهناك قنوات تهتم بتقديم معلومات ثقافية للأطفال، ولذلك يزداد البحث بشكل يومي عن هذه القنوات.

تردد قناة mbc3

تعتبر هذه القناة واحدة من سلسلة قنوات mbc وهي خاصة بالأطفال وتم إطلاقها سنة 2005م، ويتابعها الصغار والكبار، وللحصول على هذه القناة يجب إدخال هذا التردد على أجهزتكم الخاصة:

Advertisements

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11470/ 11559 27500 5/6 عمودي

تردد قناة ميكي

تعتبر هذه القناة من أهم قنوات الأطفال الموجودة في الساحة، والتي تقدم محتويات هادفة تخاطب الأطفال في سن صغير، والأفلام الجديدة، ويمكنكم متابعتها عن طريق إدخال هذا التردد:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11526 27500 5/6 أفقي

تردد قناة كوكي

تهتم هذه القناة بتقديم برامج تعليمية للأطفال في الوطن العربي، وأيضاً برامج ترفيهية تجذب الأطفال إليها، وتردد القناة هو:

تردد عبر قمر النايل سات معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 11602 27500 5/6 أفقي

تردد قناة سبيس تون

تعتبر هذه القناة من أقدم القنوات في عالم الأطفال والتي يوجد لها متابعين من جميع أنحاء العالم، فهي علامة مميزة في دنيا الأطفال، وتردد القناة هو:

تردد قناة سبيس تون العربية علي النايل سات معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 11785 27500 3/4 عمودي

تردد قناة طيور الجنة