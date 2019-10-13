تردد قناة توم وجيري على النايل سات لمتابعة كرتون القط والفأر وأحدث ألعاب الأطفال

يبحث العديد من الأفراد في كل مكان لمعرفة تردد قناة توم وجيري على النايل سات لمتابعة كرتون القط والفأر الشهير والمحبب للكبار والصغار، حيث يتمتع الجميع وخاصة الأطفال بمشاهدة أفلام الكرتون، لأنهم يرون أنها تحتوي على مشاهد كوميدية مضحكة ومُسلية في الوقت ذاته، ومنهم من يرى أن تلك الأفلام وخاصة توم آند جيري تعيد إليهم الذكريات الجميلة أثناء فترة طفولتهم، لأنه تم إنتاجه قبل عشرات السنين، ولكنه مازال يحتل المرتبة الأولى لدى كافة متابعي الكرتون في الوطن العربي.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

تقدم قناة توم آند جيري برامج الأطفال وكرتون توم آند جيري عبر القمر الصناعي النايل سات، على مدار ال 24 ساعة متواصلة دون فواصل إعلانية مملة تضيع من متعة المشاهدة، ولا تقتصر القناة على تقديم القط والفأر فقط، بل تقدم العديد من برامج الكرتون والأغاني التعليمية المفيدة، بالإضافة إلى بعض ألعاب الأطفال المُسلية والتي تُعلمهم الذكاء والمثابرة.

تسعى القناة إلى تنمية مهارات وقدرات الأطفال، وذلك عن طريق مساعدتهم على الوصول إلى الحل الصحيح لألعاب الذكاء المُقدمة من القناة، لتنمي ذكائهم، ويمكن للجميع الاستمتاع بمتابعة القناة عبر النايل سات عن طريق إدخال التردد الخاص بها وضبط معامل الترميز والاستقطاب.

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11354.

الاستقطاب، عمودي.

الترميز، 27500.

الاتجاه، 5/6.

برامج قناة توم وجيري

تمنح قناة توم وجيري الطفل المتعة الكاملة لمشاهدة برامج الكرتون المحببة إليها مع القط والفأر، والذي تدور أحداثه حول مصارعات شيقة وممتعة بين القط توم والفأر جيري سعيًا وراء تناوله كوجبة شهية ولذيذة، بالإضافة إلى أن القناة تحافظ على العادات والأخلاق للمجتمع العربي، وتراعي ذلك في كل ما تقدمه، مما يجعله مميزة لدى الأهالي ويطمئنون لترك أطفالهم أمامها.