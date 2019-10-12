بجودة عالية.. تردد قناة أم بي سي 5 على نايل سات ومختلف الأقمار الصناعية

يبحث عدد كبير من متابعي مجموعة قنوات أم بي سي حول العالم عن القناة الجديدة التي تنطلق من هذه المجموعة تردد قناة أم بي سي 5 حيث تعمل هذه القنوات على التنوع الدائم لجذب أكبر عدد من الجمهور المختلف الصفات، وذلك من خلال تقديمها للكثير من البرامج والأفلام والمسلسلات التي تحمل ثقافات كثيرة ومتنوعة.

تردد قناة أم بي سي 5 الجديدة 2019 حيث تعتمد فكرة بث القناة على تقديم المحتوى الفني والثقافي لدول المغرب العربي، من خلال الاهتمام بشأن عدد من الدول الأفريقية والتي منها الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، الأمر الذي يعمل على إثارة وتشويق الكثير من متابعي قنوات أم بي سي للبرامج التي سيتم عرضها من خلال شاشة mbc5.

تردد أم بي سي 5

يمكنكم ضبط التلفاز للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة الجديدة من خلال إدخال تردد أم بي سي 5 على النحو التالي:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11559 نايل سات عمودي 27500 5/6

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تردد قناة أم بي سي 5 على عرب سات

التردد 12284

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تقدم قناة أم بي سي 5 مفاجأت للمشاهد عن طريق عرض المسلسل التركي المدبلج “الاصطدام”، وتشمل خريطة عمل القناة مسلسل هي بطولة رشيد الوالي وزينب عبيد، وعدد من البرامج المتميزة التي يعشقها الجمهور العربي كبرنامج أحلى صوت في نسخته الخامسة The Voice.

قناة أم بي سي 5

تقدم قناة أم بي سي 5 العديد من البرامج الترفيهية والاجتماعية والإخبارية التي تهم المغرب العربي، بالإضافة لعرض مجموعة جديدة من المسلسلات العربية والهندية والأسبانية المترجمة باللغة العربية، الأمر الذي من شأنه تشويق المشاهدون من جميع أنحاء العالم العربي.

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الجدير بالذكر، أن مجموعة أم بي سي السعودية تضم قنوات مختلفة تستهدف بها العديد من الأفراد بمختلف أعمارهم واتجهاتهم، عن طريق قنواتها الفضائية المتنوعة التي تعد 15 قناة، حيث برعت المجموعة في جذب المشاهد العربي من خلال أدائها المتميز والمتجدد.