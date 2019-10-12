تردد قناة المجد للقرآن الكريم وشبكة قنوات المجد الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تردد قناة المجد، أحد أكثر الترددات التي يتم البحث عنها بين القنوات الدينية، وقنوات تلاوة القرآن الكريم، حيث تعد من بين الأفضل لما تقدمه على مدار اليوم من تلاوات لأكثر من 100 قارئ من الدول الإسلامية، وفي إطار حرص موقعكم اعرف نيوز على نشر كل ما يهم قرائها الاعزاء، نعرض لكم تردد قناة المجد للقرآن الكريم، وتردد شبكة قنوات المجد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تبث المجموعة إرسالها من خلالهم.

تردد قناة المجد على نايل سات

تحرص قناة المجد الفضائية على بث تلاوة نادرة لأفضل القراء المتميزين بالصوت العذب، مثل: الشيخ عبدالباسط عبد الصمد والشيخ محمود خليل، والكثير غيرهم مشاهير القراء، وهي القناة الوحيدة الموجودة على النايل سات من ضمن قنوات المجموعة، ويمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك للاستماع إلى تردد المجد القرآن الكريم للإستماع للقرآن الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار، من خلال الجدول الموجود بالأسفل.

تردد قنوات المجد على عرب سات

أما على القمر الصناعي العرب سات، يتم بث كامل قنوات المجموعة، وهي: قناة المجد العامة، قناة المجد للقرآن الكريم، قناة المجد للحديث النبوي، قناة المجد العلمية، قناة المجد الإخبارية، قناة المجد الوثائقية، قناة المجد الطبيعية، قناة المجد للأطفال، قناة بسمة للأطفال، قناة روضة للأطفال، قناة ماسة المجد، ويمكنك الاستمتاع بهذه القنوات الهادفة التي تقدم محتوى متميز، عن طريق استقبالهم جميعاً على نفس التردد، وهو تردد قنوات المجد:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز قناة المجد القرآن الكريم نايل سات 12054 رأسي V 27500 – 5/6 شبكة قنوات المجد عرب سات 12476 رأسي V 27500 – 3/4

شبكة قنوات المجد الفضائية

يذكر أن قناة المجد الدينية قد بدأت بثها في أغسطس من عام 2008، على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وتحرص على تقديم المحتوى المتميز الهادف لمشاهديها، باستخدام أفضل تقنية من أجل ضمان جودة عالية للمشاهدين، ومع تحديث تردد قناة المجد الجديد 2020 كما ذكر عاليه، يمكنك الاستفادة من شبكة قنوات المجد الفضائية.