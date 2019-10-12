تردد قناة لنا السورية ولنا بلس الجديد 2020 على كافة الأقمار الصناعية Lana & Lana + TV

تردد قناة لنا، يعد أحد أكثر الترددات بحثاً على الإنترنت خلال الفترة الماضية بعد انتشار القناة وزيادة متابعيها بشكل كبيير منذ إطلاقها في مارس 2018، وذلك بسبب المحتوى المتميز الذي تقدمه القناة، حيث تحرص إدارة القناة على تقديم ما يتماشى مع مبادئ وقيم مجتمعنا العربي عن طريق بث البرامج والدراما الإجتماعية الهادفة، وفي هذا التقرير ينشر لكم موقع اعرف نيوز تردد قناة لنا السورية وتردد تلفزيون لنا بلس الجديد في 2020 على كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة لنا السورية

دائما ما تطلع الأسر العربية إلى المزيد من القنوات التي تقدم لها محتوى هادف يتناسب مع قيم وأخلاقيات المجتمع المحافظ الذي تنتمي له، وهو ما استطاعت قنوات لنا، سواء لنا أو لنا بلاس، في تقديمه للأسر العربية عموماً، والسورية على الوجه التحديد، لذا نقدم لكم من خلال الجدول التالي كيفية استقبال تردد لنا وتردد لنا بلاس Lana & Lana + HD، وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات والقمر الأوروبي هوت بيرد.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز قناة لنا السورية Lana TV نايل سات Nilesat 11373 أفقي H 27500-5/6 12360 رأسي V 27500-5/6 قناة لنا بلاس Lana plus 12226 أفقي H 27500-5/6 قناة لنا السورية هوت بيرد Hotbird 11258 أفقي H 27500-3/4

تردد لنا ولنا بلاس Lana

تبث قنوات لنا من العاصمة اللبنانية بيروت، تحت إدارة شركة المنبر للإنتاج، حيث يتواجد استديوهات التصوير والمقر الرئيسي للقناة، وازداد اهتمام المشاهد العربي بمتابعة القناة وبرامجها الحصرية، وهو ما جعلنا نقدم لكم تردد قناة لنا وتلفزيون لنا بلس في إطار حرص الموقع على تقديم كل ما يهم القارئ العزيز.