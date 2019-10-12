تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 للأطفال على النايل سات لمتابعة مطارادات القط والفأر

نقدم لجميع محبي وعشاق أفلام الكرتون تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 للأطفال، حيث تقوم هذه القناة بعرض محتويات مختلفة ومميزة من أفلام وبرامج، والهدف منها تسلية الأطفال والترفيه عنهم، ويحب متابعتها الكبار أيضاً في أوقات فراغهم لما تضيفه من جو تسلية ومرح على المشاهدين، وتعرض دائماً أفلام توم وجيري التي يحبها الجميع على مستوى العالم كله.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 للأطفال

ينتظر دائماً الكبار والصغار مواعيد عرض حلقات توم وجيري المختلفة على هذه القناة والتي حصلت على إعجاب الجميع، ولكي تتمكنوا من متابعة هذه القناة يجب عليكم أن تقوموا بإدخال التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بكم والتمتع بكل ما تعرضه القناة على مدار اليوم، وتردد هذه القناة هو:

تردد قناة توم وجيرى على النايل سات القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11354 عمودي 27500 5/6

قناة توم وجيري للأطفال

تعتبر هذه القناة من أشهر قنوات الأطفال الموجودة في مصر وفي العالم العربي كله والتي لها شعبية كبيرة وجمهور واسع، وينجذب الأطفال لمشاهدة القناة لما يوجد بها من جو إثارة وتشويق، ويعجب بها أولياء الأمور بسبب اهتمامهم بتعليم الأطفال وتنمية مهاراتهم وتطوير عقولهم، ويوجد لهذه القناة مميزات كثيرة ومن أهمها أن تقدم كل أسبوع برامج متنوعة ومختلفة لكي لا يمل المشاهد منها، وهي قناة مجانية مفتوحة طوال اليوم على القمر الصناعي النايل سات.