تردد قناة النادي الأهلي الجديد على القمر نايل سات إشارة أكتوبر 2019 “استوديوهات تحليلية رائعة

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تردد قناة الأهلي الجديد 2019 التي تبث اليوم مباراة الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، حيث يبحث عن تردد قناة الأهلي اليوم عشاق النادي الأهلي ليس بمصر فقط ولكن على امتداد الوطن العربي الكبير، فالجمهور العريض من عشاق ومحبي كرة القدم باستمرار لمتابعة مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري وأيضًا متابعة مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وتعرض القناة أبرز البرامج الرياضية المتنوعة التي تستضيف كبار النجوم كرة القدم وتحليل المباريات عقب انتهاء أي مباراة ومن هذا الموضوع نقدم لكم تردد قناة الأهلي الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة الأهلي يتم بثه من خلال القمر المصري ناسل سات، حيث تحظى القناة باهتمام بالغ خاصة مع عرض المباريات الهامة لفريق القرن “النادي الأهلي” ولا توجد مباراة أهم لعشاق الناي أكثر من مباراة الأهلي وغريمه نادي الزمالك.
تردد قناة الأهلي AL Ahly Tv الجديد 2019 على النايل سات
|التردد
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|12341 (H )
|27500
|3/4
تردد قناة الأهلي الرياضية 2018 على نايل سات
هي قناة رياضية مصرية مجانية غير مشفرة، يتابعها عن كثب عشاق النادي الأهلي المصري، وتقوم ببث المباريات التي يشارك فيها فريق الأهلي على شاشتها.
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|نايل سات
|12342 رأسي
|27500
|3/4
|نايل سات
|12340 رأسي
|27500
|2/3
تردد قناة الأهلي علي القمر الصناعي نايل سات
- التردد 12341
- الاستقطاب أفقي “H”
- معدل الترميز 27500
- معامل الخطاء 3/4
في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد
- التردد 12342
- الاستقطاب أفقي “H”
- معدل الترميز 27500
- معامل الخطاء 3/4
في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد
- التردد 12340
- الاستقطاب أفقي “H”
- معدل الترميز 27500
- معامل الخطاء 2/3
برامج قناة النادي الأهلي
- برنامج ملك وكتابة
- برنامج حلقة خاصة
- برنامج البيت الكبير
- برنامج ستاد الأهلي
- برنامج الأهلي اليوم
- برنامج ملوك الصالات
- برنامج وقت أضافي
- برنامج ميديا سبورت
- برنامج كواليس التتش
- برنامج الأهلي والنجوم
- برنامج الكرة والجماهير
- برنامج المستطيل الأخضر
- برنامج مع المدير الفني
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وتجدر الإشارة إلى أن قناة الأهلي هي قناة رياضية فضائية من الطراز الأول، فالقناة تبث محتواها بصورة مجانية ومفتوحة، وتعتبر القناة من أفضل قنوات الرياضة التي تبث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع وبدون تشفير.