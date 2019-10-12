ENTV Algeria تردد قناة الجزائرية الرياضية الجديد إشارة محدثه أكتوبر 2019 على نايل سات طريقة لإدخال...

مع حرصنا الدائم على تقديم تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية الصحيح والجديد على القمر نايل سات وفيره من الأقمار الصناعية الأخرى، حيث وجدت القناة طريقها في الانتشار في الفترة الأخيرة بعد عملية التطوير الشاملة التي مرت بها القناة مؤخراً، فالقناة تابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‏ Télévision Algérienne وقد أصبحت محل بحث متعاظم ومتزايد، لذلك فقد قررنا إعداد هذا التقرير الشامل عن تردد قناة الجزائرية الأرضية وطريقة فك شيفرة القناة من خلال فيديو مرفق بهذا التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن استقبال إشارة البث الخاصة بقناة الجزائرية الرياضية من خلال الجدول المرفق بهذا التقرير، وكذلك يمكن فك شفرة القناة على كافة أجهزة الاستقبال سواء كانت قديمة أو حديثة، وبذلك يمكن الاستمتاع بما تقدمه القناة من بث مباشر لمباريات الدوري والكأس الجزائري وكذلك مباريات منتخب الجزائر، والعديد من المباريات الهامة الأخرى، كما يمكن لمشاهدي قناة الجزائرية الرياضية متابعة الاستوديوهات التحليلية على شاشة قناة الجزائر الأرضية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية “Télévision Algérienne”

وللاستمتاع بقناة الجزائرية الرياضية يجب فك شيفرة القناة على أجهزة الاستقبال التي يمتلكها المشاهد عن طريق إدخال شفرة القناة التي تبث إشارتها من خلال قمر نايل سات وغيره من الأقمار الأخرى.

جدول تردد قناة الجزائر الأرضية على نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 11680 أفقى 27500 نايل سات

ترددات قناة الأرضية الجزائرية ENTV Algeria

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

SES 22°W – 12674 H 20250

AlcomSat 25°W – 12240 H 30000

AlcomSat 25°W – 12160 H 30000

AL Yah 52°E – 12054 H 27500

Biss:1100001100000000

رابط المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‏ (‏Télévision Algérienne – المؤسسة العمومية للتلفزيون على الفيس بوك Advertisements

خطوات إضافة شفرة قناة الجزائر الرياضية لأجهزة الاستقبال

بخصوص الأجهزة الصيني الشعبية معالج على all:

قف على القناة واضغط من الريموت انفو Info ثم 1234 سيظهر سطر تدخيل الشفرة فتقوم باد خالها لتعمل مباشرة، ولها طريقة ثانية حيث قم بالدخول ل منيو ثم تقف على اللغة وتضغط 1234 أو 0000 وسوغ تظهر صفحة الشفرات، تدخل عليها ودخل الشفرة وفيه أنوع تدوس انفو ستجد سطر 16 رقم في أخر الصفحة ادخل عليه واكتب الشفرة غير كده جهازك محتاج سوفت توين بروتكول طريقة وضع الشفرة لأجهزة ig720&730&740

أولا يجب وضع الشقرة بدون حروف صغيرة .

الوقوف على القناه المراد فتحها اضغط انفو اربع مرات تظهر لك فيمة وضع الشفره ولو لم تظهر اضغط منيو 6666 طريقة وضع الشفرة لجهاز ترومان 270 أوبشن HD

قف على القناه المشفرة

اضغط من الريموت 8282

ستظهر قائمة الشفرات

ندخل التردد والشفرة

ثم OK

طريقة وضع الشفرة لجهاز اوبن سات 333.

Menu

Setting

Plugin MANAGE

Type: Patch , Status: On

قف على القناه المشفرة وتدخل 8282 سوف تظهر صفحة البيس اضغط إضافة أو تعديل الشفرة

اضغط 8899 لتفعيل الباتش

برامج قناة الجزائرية الرياضية الثالثة الفضائية

تقدم القناة باقة مختارة ومتميزة من اهم البرامج والفقرات الفنية والنشرات الإخبارية بالإضافة إلى تغطية حصرية وشاملة لكافة المهم من الأحداث ومن اهم برامج القناة ما يلي:

برنامج مساء الثالثة

ضيف الثالثة

قرائيات

الجزائر نت

الأسبوع الرياضي

ساعة رياضة

دوري المحترفين

في دائرة الضوء

تقدر تربح

فتاوى على الهواء

صباح الخير يا جزائر.

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