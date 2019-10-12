تردد قناة تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات ومتابعة مباريات الدوري المصري

ننشر لكم تردد قناة تايم سبورت التي انطلقت من أجل تغطية البطولات الرياضة وكرة القدم بشكل عام، ونقل بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي تهم قطاع كبير من الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، وتنقل القناة المباريات الهامة، ويمكنك استقبال تردد قناة تايم سبورت على التردد الجديد لمتابعة ما تقدمه من برامج رياضية ولقاءات مع المدربين واللاعبين، لذلك نستعرض معكم تردد قناة تايم سبورت.

قناة تايم سبورت

تقدم قناة تايم سبورت برامجها عبر النايل سات بجودة عالية، كما تقدم تحليل للمباريات الهامة، وتسعى القناة للحصول على حق نقل مبريات الدوري المصري وبطولة كأس مصرـ إضافة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وتقدم أيضا متابعة خاصة لمنتخب مصر في المباريات االودية والاستعداد للبطولة الإفريقية، وتسعى القناة لتقديم المباريات بأفضل جودة لنيل رضا المتابعين من الشباب وجمهور الكرة بشكل عام.

تردد قناة تايم سبورت الجديد

قناة Time sport

هي قناة مصرية يمتلكها عدد من الإعلام المصريين وذلك بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام، وقد بدأت قناة تايم سبورت بث برامجها في 2019 وجاء تزامنا مع البطولة الإفريقية التي بدأت في شهر يونية وانتهت في يوليو الماضي، وقد تمكنت القناة من عمل قاعدة شعبية ونسبة مشاهدة كبيرة خلال الفترة القصيرة حيث بدأت من عدة شهور فقط وأصبح لها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وتضم القناة نخبة من أشهر المحللين في عالم كرة القدم منهم حازم إمام، عماد متعب، طه إسماعيل، حسن شحاتة، عبد الظاهر السقا، وحسن المستكاوي.