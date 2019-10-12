“الإشارة الأقوى” || تردد قناة الهلال السوداني الرياضية على نايل سات أكتوبر 2019 بأوضح...

تردد قناة الهلال السوداني الرياضية Alhilal Sport والتي تبث محتواها الرياضي المتميز بدون تشفير، حيث يبث تردد قناة الهلال السودانية #قناة_الهلال_الفضائية على القمر الصناعي المصري نايل سات، وقد لاحنا تزايد البحث من العديد من البلدان العربية على تردد قناة الهلال السوداني al hilal sudan tv الجديد، لذلك أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير الشامل عن تردد قناة الهلال، وهو النادي الأشهر وصاحب الشعبية الأكبر بدولة السودان.

تجدر الإشارة إلى أن قناة الهلال السوداني تعتبر من أهم القنوات الرياضية بالسودان، بل بالقارة السمراء جميعها، فقد استطاعت قناة الهلال في فترة وجيزة أن تكون من أهم القنوات الرياضية بالقارة الأفريقية، وذلك يرجع للمحتوى المتميز الذي تبثه القناة على مدار الساعة طوال اليوم دون انقطاع، فقناة الهلال تقوم ببث كافة مباريات الدوري السوداني، وكذلك تهتم القناة ببث العديد من الأحداث الرياضية بالقارة الأفريقية.

تردد قناة الهلال السوداني الجديد على نايل سات

استحوذت قناة الهلال السوداني على اهتمام المواطن السوداني سواء كان يقيم على الأراضي السودانية، أو كان من المغتربين خارج الوطن، وحظيت قناة الهلال بأهميتها نظرا لكونها تتبع لأشهر وأعرق الأندية السودانية، فالقناة تابعة لنادى الهلال للتربية السودانية، واكتسبت قناة الهلال شهرتها بفضل برامجها العديدة المتميزة، وتعتبر القناة باكورة الانطلاقة للإعلام الرياضي السوداني.

ولم يقتصر دور قناة الهلال على الساحرة المستديرة فقط، بل تولي القناة أهتمام كبير بالعديد من الرياضات المتنوعة، فالقناة تهتم برياضة كرة السلة والكرة الطائرة والسباحة ورياضات ألعاب القوى المصارعة، واستطاعت القناة أن تنال ثقة ورضاء متابعيها على اختلاف أذواقهم وفاتهم العمرية.

الصفحة الرسميةلقناة الهلال الفضائية Alhilal.sd Tv على الفيس بوك

تردد قناة الهلال السوداني القديم على النايل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12688 27500 عمودي

تردد قناة الهلال السوداني الجديد على نايل سات

القمر التردد معدل الترميز النايل سات 12207 v 27500

برامج قناة الهلال الفضائية 2019

تتنوع البرامج التي تقدمها قناة الهلال السوداني، ونذكر من هذه البرامج على سبيل المثال لا الحصر ما يلي من برامج:

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برنامج الموج الأزرق

برنامج بالبونط العريض.

برنامج صافرة الإمبراطور

برنامج طب ورياضة.

برنامج في حضرة المساء.

برنامج شباب توك.

برنامج عالم كورة.

برنامج جوة ال 18.

برنامج الروح الرياضية.

برنامج سبورت أسكرين.

برنامج أدراج سرية.

برنامج نبني مجدك يا بلادي.

استقبال قناة الهلال السوداني

بمكن استقبال إشارة تردد قناة الهلال السوداني على القمر الصناعي المصري نايل سات، حيث يغطى بث القناة معظم المنطقة العربية، وتبث القناة محتواها وبرامجها طوال اليوم على مدار الساعة بدون انقطاع أو تشويش، وبذلك أصبحت قناة الهلال بمثابة القناة الرياضية الأولى السودانية، هذا وقد عمدت إدارة القناة على التعاقد مع نخبة من نجوم الرياضة السودانية سواء كانوا إعلاميين أو معلقين أو مذيعين أم محللين.

تردد قناة الهلال السوداني 2019 على النايل سات

تردد: 12688

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

تردد قناة الهلال الجديد 2019 المُعدل على نايل سات Alhilal Sport

التردد: 12207

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 v.

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وتجدر الإشارة على حرص قناة الهلال على التطوير الدائم، وذلك باستخدام أحد التقنيات، وذلك حتى تنال رضا مشاهديها ومتابعيها، فشاشة القناة حالياً تتمتع بصورة عالية الجودة، وكذلك نقاء صوتي، ونتمنى أن نكون قد غطينا جميع الجوانب التي تخص تردد قناة الهلال السوداني على نايل سات، وفي حال كان لديكم استفسار يرجى ترك تعليق وسنجيب على جميع ما يصل إلينا من استفسارات، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.