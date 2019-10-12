“قناة المحبة” تردد قناة أغابي Aghapy TV “أكتوبر 2019” 

يزداد البحث على تردد قناة أغابي “المحبة” 2019 Frequency Channel Aghapy TV على نايل سات أو كما يطلق عليها قناة المحبة، فهي أول قناة فضائية متنوعة يتم إطلاقها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واستطاعت في وقت قصير أن تحقق جماهير عريضة من مختلف دول العالم لاسيما الشرق الأوسط، مما دفع إدارة القناة إلى توسيع نطاق بثها في أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلندا، كما أنها تعمل على مدار 24 ساعة مجانًا بدون تشفير بأقوى فريق إعداد وتقديم.

أطلقت الكنيسة الأرثوذكسية قناة أغابي Frequency Channel Aghapy TV في نوفمبر 2005 بفريق تطوعي من مذيعين ومعدين ومخرجين بعمل تطوعي، وتعرض القناة برامج لتعليم التراني القبطية وشرح مفاهيم الكتاب المقدس، بالإضافة إلى مسرحيات وأفلام دينية فضلاً عن بث القداسات من مختلف الكنائس على مستوى العالم، وفي أعياد الأقباط يكثر البحث عنها.

تردد قناة أغابي 2019 Frequency Channel Aghapy TV

تستطيعون ضبط تردد قناة أغابي 2019 Frequency Channel Aghapy TV الآن من خلال رموز الجدول التالي:

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القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10815 (SD)

رابط قناة أغابى على يوتيوب

صفحة قناة أغابى على الفيس بوك

مضامين قناة أغابي 2019 Frequency Channel Aghapy TV

القداسات باللغة الإنجليزية من كنائس قبطية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

برامج باللغة الإنجليزية لأبناء المهجر الذين لا يتحدثون العربية.

برنامج بكرة أحلى.

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