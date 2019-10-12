اضبط وأتفرج تردد قناة بطوط كيدز الجديد للأطفال BATOT CHANNEL “أكتوبر 2019”

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تردد قناة بطوط كيدز 2019 الجديد BATOT CHANNEL على القمر الصناعي نايل سات الذي يبحث عنه الكثير من الأسر المصرية على الإنترنت لتكون أولي قنوات الأطفال المفضلة لدى جميع الأطفال وقد حققت نجاح كبير في وقت قصير جدًا ويحبها الصغار والكبار وتنال إعجاب الكثير من الآباء والأمهات وهى قناة مجانية مفتوحة عبر الأقمار الصناعية, من أفضل قنوات الأطفال المتخصصة في تقديم الأفلام الكرتونية وأفلام الانيميشن وتقديم أهم برامج الأطفال .
تتميز قناة بطوط كيدز للأطفال بتقديم محتوي ترفيهي متميز وتعليمي هادف لدى جميع الأطفال يبدأ من سن عامين وحتى سن خمسة عشر سنوات حيث تقدم العديد من برامج الأطفال و أفلام الكرتون والأغاني المخصصة للأطفال وهى قناة آمنة لدي جميع الأطفال .
تردد قناة بطوط كيدز 2019 للأطفال على القمر الصناعي نايل
يمكن ضبط التردد الجديد لقناة بطوط كيدز للأطفال لمتابعة ومشاهدة أقوي وأفضل البرامج والأفلام الكرتونية على النايل سات ونقدم إليكم التردد الجديد لقناة من خلال هذا التقرير على النحو التالي:
|التردد
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|11411
|نايل سات
|أفقي V
|27500
|5/6
تردد قناة BATOT CHANNEL
- التردد 11411
- القمر الصناعي نايل سات
- الاستقطاب أفقي V
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة بطوط BATOT CHANNEL على نايل سات
|اسم القناة :
|BATOOT KIDS
|القمر الصناعى :
|النايل سات 7 غرب
|التردد :
|11411
|معدل الترميز :
|27500
|الاستقطاب (القطبية) :
|افقى H
|معامل تصحيح الخطأ :
|5/6
|النمط :
|DVB-S
|التعديل :
|MPEG-4 / MPEG-2
تعد قناة بطوط من أهم القنوات المتخصصة في عرض وتقديم الأفلام الكرتونية والبرامج الكرتونية المدبجة وأجمل المسلسلات الكرتونية المترجمة للغة العربية وباقة متنوعة من أغاني الأطفال الترفيهية والتعليمية التي تساعد في تنمية مهاراتهم واستيعاب قدرتهم كما تساعد الأطفال في تعليم اللغات فهي ليست قناة ترفيهية فقط بل تعليمية.
تردد قناة كيدزانيا الجديد 2019 kidzinia cartoon على نايل سات
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معدل الاستقطاب
|kidzinia cartoon
|نايل سات
|11257
|27500
|عمودي
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حرصت قناة بطوط كيدز على تقديم محتوي جيد ومختلف عن بقية قنوات الأطفال الأخري حتى تجذب انتباه الأطفال وتنال إعجابهم, كما تحقق شهرة كبيرة وواسعة لدى متابعيها.
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