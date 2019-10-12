تردد قناة طيور بيبي 2019 الآن عبر قمر النايل سات وعربسات بكل سهولة استقبل toyor baby aljanah

يرغب عدد كبير من الأهالي في الوطن العربي في الحصول على تردد قناة طيور بيبي 2019، فهي قناة أردنية تهتم بعالم الأطفال قام بتأسيسها رجال الأعمال الأردني خالد مقداد، وبدأت هذه القناة سنة 2012م بعد أن حققت قناة طيور الجنة نجاح كبير في العالم كله، ونقدم لكم تردد القناة في هذا المقال.

تردد قناة طيور بيبي 2019

تعتبر هذه القناة من أكثر القنوات الناجحة الموجودة الآن في ساحة القنوات الفضائية، فهي لا تقدم فقط برامج ترفيهية للأطفال ولكنها تهتم أيضاً بتقديم برامج تعليمية لهم ونصائح مهمة، وللحصول على هذه القناة من أجل أولادكم يجب إدخال الترددات الخاصة بها على جهازكم الخاص، وترددات القناة هي:

تردد طيور بيبي الحديث القمر الصناعي الاتجاه معدل الترميز 11310 نايل سات افقي V 27500 11315 نايل سات افقي V 27500 11387 عربسات افقي V 27500

تردد طيور بيبي

تقدم هذه القناة للأطفال برامج تعليمية تعلمهم بها الحروف بالعربية والإنجليزية وكذلك الأرقام والألوان وأسماء الحيوانات والطيور والفاكهة والخضراوات، وفصول السنة، فتحرص هذه القناة دائماً على تنمية مهارات الأطفال وتطير قدراتهم العقلية، وهذا يساعد على نشأة جيل جديد من الأطفال يتسمون بالأخلاق والذكاء والمعرفة، بالإضافة إلى اهتمامها بتقوية الجانب الديني عند الأطفال من خلال نشرهم لتعاليم الإسلام ونصائح هامة، فتقوم هذه القناة بتعليمهم الطريقة الصحيحة للوضوء والصلاة لكي تكون علاقة الطفل قوية بربه كلما كبر، وهذه أهم مميزات قناة طيور بيبي.