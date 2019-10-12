تردد قناة ATV التركية ايه تى في الجديد 2019 على قمر تركسات واسترا سات لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان

يرغب الكثير من الأفراد معرفة تردد قناة ATV التركية ايه تى في الجديد 2019 من أجل متابعة أفضل البرامج والمسلسلات التي تذاع على تلك القناة، وخاصة مسلسل المؤسس عثمان المترقب عرضه في نوفمبر القادم، نظرًا لأن القناة تبث محتواها المتميز والرائع بث مباشر طوال اليوم بدون توقف، وهي تتميز بتنوع المحتوى الذي تقدمه لمتابعيها من كل مكان، ما بين المنوعات والدراما والبرامج الإخبارية والترفيهية لتناسب وتجذب ملايين الفئات من الأفراد.

تردد قناة ATV التركية

تسعى قناة إيه تي فيه إلى تطوير نفسها، وهي تُعد من القنوات الجديدة نسبيًا، لأنها استطاعت أن تجذب قطاع عريض من المشاهدين والمتابعين لها، وأصبحت من القنوات ذات الشعبية الكبيرة في وقت بسيط منذ إنطلاقها، وحرصًا منا على إسعادكم سنقدم لكم التردد الخاص بالقناة عبر مختلف الأقمار الصناعية لبث المحتوى المميز والذي اشتهرت به القناة، وذلك بعد توقف بث القناة على القمر الصناعي المصري النايل سات، ويُذكر أن اسم القناة على الريسفير “ATV Arab Television ”، ويمكن استقبالها عبر الترددات التالية :

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يترقب الكثير من المتابعين عاشقي الدراما التركية في كل مكان، معرفة موعد عرض المسلسل التركي الجديد المؤسس عثمان، والذي أعلن عبر صفحته الرسمية بعد نشر الإعلان الترويجي أنه سوف يتم إذاعته بعد الإعلان الترويجي ب 21 يوم، أي أنه من المتوقع أن يتم عرضه في 12 نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن يجذب قاعدة جماهيرية كبيرة، لأنه يعتبر امتداد وتكملة لمسلسل قيامة أرطغرل الذي انتهى بأجزاءه الخمسة سابقًا، وسوف يتم إذاعته عبر قناة atv التركية.