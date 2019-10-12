استقبال تردد قناة توم وجيري 2019 عبر النايل سات لتقديم عروض كرتونية مميزة tom and jerry

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن تردد قناة توم وجيري 2019 في تلك الأيام، حيث يوجد لهذه القناة شعبية كبيرة في الوطن العربي وجمهور ضخم، بسبب عرضها لأفضل الأفلام الكرتونية التي يعجب بها الأطفال والكبار أيضاً، ومن أكثر الأفلام التي تعرض على شاشتها توم وجيري التي تعتبر أكثر الأعمال شهرة في العالم كله وأقدمهم أيضاً، ولذلك نقدم لكم ترددها.

تردد قناة توم وجيري 2019

تعتبر قناة توم وجيري من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي هذه الفترة، وهي من القنوات المفضلة عند أولياء الأمور والتي يحبون أن يشاهدها أولادهم، بسبب محتواها الترفيهي والمفيد للأطفال والمناسب لأعمارهم، ويمكنكم الحصول عليها من خلال إدخال التردد الخاص بها على جهاز الرسيفر الخاص بكم بصورة صحيحة، وترددها هو:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

تردد قناة كرتون توم وجيري

تقوم هذه القناة بعرض أفلام توم وجيري التي تعتبر من أقدم الأفلام في العالم كله والتي تتميز بروح من الإثارة والتشويق بسبب الصراعات المستمر التي تتم بين القط توم والفأر جيري في إطار من الكوميديا والمرح، وينعش هذا الكرتون ذاكرة الجميع ويذكرهم بأيام الطفولة الرائعة، وبغض النظر عما تقدمه القناة من أفلام كرتون فهي أيضاً تقدم برامج للأطفال تنمي الذكاء لديهم من خلال مسابقات وألعاب مسلية للأطفال، وهذه القناة تعمل طوال اليوم، وهي من القنوات المجانية التي يمكن للجميع الحصول عليها عن إدخال التردد الخاص بها.