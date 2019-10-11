ضبط تردد قناة طيور بيبي 2019 عبر عربسات ونايل سات للاستمتاع بالأفلام الكرتونية وأناشيد toyor baby channel

يبحث عدد كبير من الأباء والأمهات ممن لديهم أطفال عن تردد قناة طيور بيبي 2019 الجديد، وهي قناة أردنية مهتمة بالطفل على وجه الخصوص، وهي تستهدف الأطفال على مستوى الوطن العربي، وتم بدء إطلاق تلك القناة في عام 2012، نتيجة لنجاح القناة الأولى طيور الجنة التي أطلقت في عام 2008، وملك رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، وبدأت قناة طيور بيبي في العمل من خلال مجموعة من الأناشية المخصصة للطفل، والتي تغنيها ابنة مالك القناة، بالاشتراك مع والدها وإخوتها، وحظت تلك القناة على رواج كبير على المستوى العالمي، من خلال الأناشيد والأغاني التي أعجب بها نسبة كبيرة من الأهالي، واضبط تردد طيور الجنة أيضاً.

اضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد 2019

تردد طيور بيبي الحديث القمر الصناعي الاتجاه معدل الترميز 11310 نايل سات افقي V 27500 11315 نايل سات افقي V 27500 11387 عربسات افقي V 27500

تردد طيور بيبي ومميزات القناة

تم تجديد تردد القناة نظراً لحرص القناة على أن تبث برامجها بأفضل جودة للمشاهدين، وبالأخص للأطفال، فتلك القناة وكذلك طيور الجنة من أشهر وأنجح القنوات في الفترة الأخيرة، التي تستهدف الطفل، على مستوى الوطن العربي، ولا يقتصر محتوى القناة على الأغنيات والأناشيد والبرامج التربوية فقط، ولكنها تخصص جزء من خطتها في البرامج الخاصة بالحديث والقرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى تنشيء الأطفال على تعاليم ديننا السليمة، فتلك القناة تهدف إلى تعليم الطفل القرأن واللغة الإنجليزية والعربية وتأهيله للالتحاق بالمدرسة، وعليكم أيضاً ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي.