تردد قناة Toyor Baby 2019 طيور بيبي على النايل سات لأروع أغاني الأطفال

يبحث العديد من الأفراد في كل مكان لمعرفة تردد قناة طيور بيبي الجديد لمتابعة أفضل برامج وأغاني الأطفال الأصغر في السن، حيث أن تلك القناة مُختصة بالأطفال من عمر عامين إلى ستة أعوام، ويتابعها الملايين من الأسر المصرية والعربية في كل مكان، بعد أن أثبتت نجاحها في تقديم كل ما هو مفيد ورائع للأطفال، وتُعد القناة من القنوات المنبثقة من قناة طيور الجنة التي تعتمد على الغناء والأناشيد الخاصة بالأطفال.

تردد قناة Toyor Baby 2019

تقدم قناة طيور بيبي العديد من الأغاني المميزة التي تحمل بداخلها معاني إيجابية وفوائد للأطفال، فمن تلك الأغاني ما يحس على طاعة الوالدين وحب الجار والعديد من القيم الجميلة الأخرى، التي تساعد على تقويم سلوك الطفل، وتقدم المزيد من الأشياء التعليمية للأطفال سواء عن طريق أغاني الأرقام والحروف والكلمات، أو عن طريق الألعاب والتحديات.

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11393 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4

بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة العديد من الأغاني باللغة الإنجليزية لتعليم الأطفال كيفية النطق الصحيح للكلمات ومعانيها المختلفة بالعربية، وتُبث القناة من الأردن، ومالكها هو خالد مقداد، ومن أبرز نجوم تلك القناة أبناء خالد مقداد، جنى وجاد وآياد وعصومي ووليد، وبدأ بثها في عام 2012 ولاقت نجاح كبير منذ ذلك الوقت.

أهم الأناشيد في قناة طيور بيبي

ـ أنشودة حرف الألف.

ـ أنشودة لا تسرف في الماء.

ـ أنشودة الفواكه.

ـ أنشودة أيام الأسبوع.

ـ أنشودة الأعداد.

ـ أنشودة الأرنب والثعلب.

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ـ كليب الحيوانات الأليفة.

ـ كليب رتب أوقاتك.

ـ كليب محمد نبينا.

ـ كليب حرف الخاء.

ـ كليب الأشكال.

ـ كليب الأسنان.

ـ كليب السرقة.

ـ كليب حميدو.

يُذكر أن تلك القناة تم تدشينها بعد نجاح قناة طيور بيبي لعرض أناشيد الأطفال الصغار، وحرص القائمين عليها على نشر الخدمات الإعلامية وتحقيق الغاية الأساسية من الإنتشار والفائدة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، نظرًا لأنها تبث برامجها المميزة بالمجان دون تشفير عن طريق القمر الصناعي النايل سات.