التقط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019 على النايل سات لمتابعة أجمل البرامج والأغاني الأطفال

التقط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019، حيث أن طيور الجنة هي واحدة من أكثر القنوات المتخصصة للأطفال شهرة على مستوى الوطن العربي، وتقوم بعرض مجموعة من الأغنيات الجميلة والجذابة للأطفال، وتبث برامجها من خلال القمر الصناعي النايل سات، طوال الأسبوع على مدار 24 ساعة، تتبع القناة سياسة تربوية لتعليم الطفل العادات والتقاليد العربية الأصيلة، وتعاليم الدين الإسلامي، ومن خلال هذا المقال سوف ننقل لكم تردد قناة طيور الجنة 2019.

التقط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تردد قناة طيور الجنة بيبي، ليفوروها لأطفالهم للاستمتاع بمتابعة برامج القناة والاستفادة منها، حيث أنه بإمكانكم تحميل تردد القناة على جهاز الاستقبال لديكم، بدون انقطاع أو تشويش، تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات في العالم العربي، فهي متخصصة في المحتوى الهادف للطفل الذي يعلمهم الحروف العربية والإنجليزية والأرقام وأسماء الطيور والحيوانات، كما أنها تحثهم على أداء الصلاة والاستمرار عليها، وعدد كبير من العادات السليمة، لذلك وفرنا لكم التردد الجديد للقناة، مع العلم أنها قناة مجانية لا تتطلب اشتراك شهري.

تردد طيور الجنة 2019

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

مجموعة قنوات طيور الجنة، هي مملوكة لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، تم إطلاقها عام 2008، لتتمكن من تحقيق أعلى نسبة مشاهدة بين جميع القنوات، فهي من أولى القنوات المهتمة بإنتاج الأغنيات المخصصة للطفل، وحققت نسبة مشاهدات عالية بين الجمهور، لذا اضبط تردد طيور بيبي.