يزداد البحث هذه الأيام عن تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports على النايل سات وعرب سات مما أدى إلى حدوث طفرة بحث عنها ضمن القنوات المتخصصة في الوطن العربي، فهي تبث من دولة الإمارات واستطاعت أن تحتل مكانة مهمة بين عشاق كرة القدم وخاصة متابعي المباريات الإقليمية والعالمية، ولا يتوقف الأمر في القناة على كونها تعرض على شاشاتها المباريات فقط، بل تمد الجمهور بأقوى استوديوهات تحليلية وبرامج رياضية متميزة بفريق إعداد محترف في عالم الإعلام الرياضي، مما جعلها تدخل ضمن أشهر 10 قنوات رياضية على القمر الصناعي الشهير النايل سات.

تتميز قناة الشارقة الرياضية بأنها تعرض المحتوى الرياضي دون انحياز إلى فريق معين أو أندية بعينها، فهي هدفها الحفاظ على الموضوعية في تقديم مضامينها لكون ضمن عملاقة القنوات الرياضية في وقت قصير وتخلق لذاتها مكان متميز في حلقة المنافسة الشديدة، وحاليًا مختصة بعرض مباريات الدوري الإماراتي القسم الثاني الذى يجلب لها العديد من الجماهير.

تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports