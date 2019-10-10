تردد قناة كرتون توم وجيري Tom and Jerry على القمر الصناعي النايل سات لأحدث برامج القط والفأر

تعتبر قناة كرتون توم وجيري من أهم القنوات التي انتشرت على مستوى العالم العربي وخاصة بين الأطفال والشباب وبالرغم من أنها أذيعت منذ فترة طويلة إلا انه مازال يلاقي إعجاب واسع بين أغلب الشباب، حيث أن نجاح هذه القناة بين الأطفال عامة على مستوى العالم العربي ومصر خاصة لأنها تذيع الأفلام الكرتونية مع بعض الأغاني المحبوبة لدى الأطفال وأصبح من السهولة البحث عن ترددها واستقبالها على جهاز الدش الخاص بك.

تردد قناة الكرتون توم وجيري

وتعتبر هذه القناة من أهم قنوات الكرتون الخاصة للطفل حيث أنها تذيع الأفلام الكرتونية الخاصة بتوم وجيرى ومقالبهم الشهيرة مع بعض والمواقف والخدع المضحكة على بعضهم مما تجعلها تدخل السرور على قلب الطفل العربي عموما، ويعتبر هذا الفيلم من الأفلام الكرتونية المعبرة والمحببة للأطفال ومن الممكن مشاهدة جميع حلقات كاملة وبدون انقطاع على مدار 24 ساعة.

توم وجيري tom and jerry الجديد

بإمكانك عزيزي المشاهد مشاهدة قناة كرتون توم وجيري وبرامجها وأفلامها المميزة دون انقطاع وصورة واضحة وصوت مميز بالبحث واستقبال ترددها على الأجهزة الخاصة بك، تم إضافة التردد الاستقطاب معدل الترميز الجديد عبر بثها على جهازك الخاص القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11354.

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الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

الاتجاه 5/6.

بعد الانتشار الواسع للعديد من قنوات الكرتون وجدنا أنه من بين القنوات أصبحت قناة الكرتون الخاص توم وجيرى من أشهر القنوات وزاد الإقبال عليها بين الكبار والصغار حيث أنها تجعل الجميع يحس بالمتعة والضحك ولا يريد الانتهاء من المشاهدة نهائي وحتى بعد المشاهدة لا يمل من مشاهدتها مرة أخرى وحتى كبار السن من الممكن أن يشاهدوها مع أحفادهم و ينتبهون لها مثل الأطفال بالضبط وكلنا نحبها ولا تمل من مشاهدتها.