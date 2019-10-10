يبحث الكثير من الأفراد لمعرفة تردد قناة ATV التركية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان التركي Drillis Osman وموعد عرضه، من كافة عاشقي الدراما التركية في كل مكان، بعد نهاية مسلسل أرطغرل بجزءه الخامس على مدار الأربعة أعوام الماضية، ومن المؤكد أن تقوم قناة atv التركية بنقل المسلسل هذا العام، بعد إعلان القناة برومو المسلسل وقرب موعد عرضه.

تردد قناة ATV التركية

من المتوقع أن يحتل مسلسل قيامة عثمان قاعدة جماهيرية كبيرة كبيرة تبعًا للشهرة الواسعة التي نالها مسلسل أرطغرل في الأعوام الماضية، وحرصًا منا على راحتكم سوف نقدم لكم تردد القناة atv، والتي يمكن استقبالها على كافة القنوات المختلفة.

ومن المتوقع أن يحتل المسلسل قاهدة جماهيرية كبيرة تبعًا للشهرة الواسعة التي نالها مسلسل أرطغرل في الأعوام الماضية، بإدخال الأرقام التالية في الخانات المخصصة عبر القمر الصناعي النايل سات.

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح 10796 عمودي 27500 5/6

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

هناك اختلاف حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان، فهناك أنباء تؤكد عرضه في منتصف شهر أكتوبر الجاري، وآراء أخرى في شهر نوفمبر القادم، ولكن إلى الآن غير محدد الموعد الأصلي لعرض المسلسل في إطار العرض التشويقي للحلقات لاستحواذ المسلسل على نسبة مشاهدة مرتفعة في البلدان العربية المختلفة.

يلعب دور البطولة في مسلسل عثمان بواراك اوزجيفيت، وتشير التوقعات إلى أن النجمة التركية أوزغي تورير سوف تلعب دور البطولة النسائية في العمل الدرامي الضخم، وتجسد شخصية زوجة السلطان عثمان.