تردد قناة كرتون توم وجيري 2019 استقبل Tom and Jerry على النايل سات

يبحث أغلب الآباء والأمهات عن تردد قناة كرتون توم وجيري 2019 من أجل أولادهم، حيث تعرض هذه القناة أفلام كرتونية كثيرة متنوعة ويأتي على رأسهم حلقات توم وجيري، والذي يعتبر من أقدم أعمال الرسوم المتحركة التي وجدت حتى وقتنا هذا، والذي يمتاز بأجواء متنوعة بين الإثارة والتشويق والكوميديا والمغامرة التي تدور بين القط توم والفأر جيري، اللذان يعتبران من أشهر الشخصيات الكرتونية على مستوى العالم كله.

تردد قناة كرتون توم وجيري 2019

قام بوب جيفينز رسام الكاريكاتير برسم شخصيات توم وجيري الأشهر على مستوى العالم في عام 1940م، وقام بتقديم حوالي 160 حلقة من هذا المسلسل الكارتوني الذي ما زال يحقق نجاح كبير حتى اليوم، ويمكنكم الحصول على هذه القناة من خلال إدخال التردد الخاص بها على جهازكم الخاص، وتردد القناة على النايل سات هو:

القمر النايل سات التردد الجديد 11354 معامل الترميز 27500 استقطاب عمودي

كرتون توم وجيري الجديد

بحث الكثير من محبي كرتون توم وجيري عن أحداث الحلقة الأخيرة منه والتي تحدث عنها الجميع بأنها أكثر حلقات هذا المسلسل دراما، فظهر القط توم في هذه الحلقة على قضبان قطار وكان مكتئب وحزين، وكان في حالة سيئة للغاية بسبب رفض القطة البيضاء له، ولكن هذه الحلقة لقت اعتراض وغضب كبير من أغلب الأهالي لأنها لا تناسب الأطفال، فهي من الممكن أن تؤثر على نفسيتهم، كما أنهم غير قادرين على فهم هذه الأحداث، وتم منع عرضها لفترة.