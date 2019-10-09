إحداثيات رموز تردد قناة تايم سبورت Time sport

تردد قناة تايم سبورت Time sport وهي من القنوات المفتوحة التي يمكن استقبالها مجاناً على القمر المصري نايل سات، حيث تم إطلاق القناة منذ فترة وجيزة حتي تتمكن الجماهير العربية من متابعة بطولة أمم أفريقيا التي تم إقامتها بمصر منذ فترة، حيث تبث قناة تايم سبورت Time sport محتواها الرياضي المتميز عبر التردد الأرضي للقناة على نايل سات، واستمر بث القناة بعد انتهاء بطولة أمم أفريفيا باحترافية عالية، فقناة تايم اسبورت Time sport أصبحت نافذة المشاهد المصري للاستمتاع بالأحداث الرياضية المحلية، وكذلك متابعة جميع المباريات التي يشارك فيها أحد الأندية المصرية وكذلك مباريات المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية سواء الجماعية أو الفردية، فتردد قناة تايم سبورت Time sport هو تردد مفتوح ومجاني على التليفزيون الأرضي، لذلك يحرص على مشاهدة قناة تايم سبورت جمهور عريض من كل عشاق الساحرة المستديرة.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة تايم سبورت Time sport أصبحت تعتلي عرش أهم القنوات الرياضية المصرية، حيث سحبت قناة تايم سبورت Time sport البساط من تحت أقدام القنوات الرياضية الأخرى، حيث لا يقتصر دور قناة تايم اسبورت على نقل المباريات الرياضية فقط، بل تقدم القناة أكثر الاستوديوهات التحليلية احترافيا، حيث تضم القناة نخبة من أشهر النجوم الرياضية، كما تضم القناة نخبة شهيرة من المذيعين والإعلاميين.

تردد قناة تايم سبورت Time sport على نايل سات

آخر تحديث عن قناة تايم سبورت Time sport لتعمل بدون تشفير أو تقطيع لعرض جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 على النحو التالي:

اسم القناة القمر الصناعي التردد استقطاب تصحيح الخطأ معامل معدل الترميز تايم سبورت نايل سات 11449 أفقي 5/6 27500

طريقة ضبط تردد قناة تايم سبورت الرقمية

أسهل طريقة ضبط تردد قناة تايم سبورت الجديد في النقاط التالية:

حدد الإرسال المناسب لجهاز تليفزيونك.

ادخل على الإعدادات.

قم باختيار القنوات.

قم بالضغط على إعداد القناة.

قم بالنقر على كلمة “توليف تلقائي”

ثم قم “بحث رقمي”.

انتظر قليلا التحمي

ثم الضغط على كلمة تم،

قم قم باختيار قناة تايم سبورت.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكبرى البطولات 2019

قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32. تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2. تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8. تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4. تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band. تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band. تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band. تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“. قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500. تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“. تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E. تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk. تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500. تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500. تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500. تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد. تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA. تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

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