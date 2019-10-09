أعرف “||الجديد||”هنا ” أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المانيا/ الأرجنتين 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن HD 1

تقام اليوم في أحد فنادق السادس من أكتوبر بالقاهرة، قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل مراسم القرعة على قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية