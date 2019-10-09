زدات عمليات البحث في الأونة الأخيرة لمعرفة تردد قناة كرتون توم وجيري Tom and Jerry للأطفال على النايل سات تلك القناة المُخصصة للأطفال والتي أصبحت في فترة بسيطة من أكثر القنوات متابعة، لمتابعة كرتون القط والفأر الذي بدأت في السبيعينات من القرن ولكنه مازال يجذب الملايين لمتابعته من كافة أنحاء العالم، وليس فقط من الصغار والأطفال، ولكن يتابعه الشباب والكبار ليستعيدوا ذكرياتهم مع متابعة كل حلقة من حلقاته.

تردد قناة كرتون توم وجيري

تذيع قناة توم آند جيري برامجها على مدار 24 ساعة دون أي توقف، وهي تقوم بعرض حلقات توم وجيري مع العديد من الأفلام الكرتونية المميزة، بالإضافة إلى مجموعة من ألعاب الذكاء التي تهتم بتنمية مهارات الطفل، لأنه تساعده على الوصول إلى الحل المناسب بخطوات بسيطة وسهلة، مع بعض الأغاني التعليمية المميزة للأطفال.

القمر النايل سات التردد الجديد 11354 معامل الترميز 27500 استقطاب عمودي

قناة Tom and Jerry

تنقل قناة توم آند جيري برامجها عبر النايل سات ليتمكن الجميع من متابعتها الأفراد في كافة أنحاء الوطن العربي، دون الحاجة إلى اشتراك أو أي رسوم إضافية، فقط يمكن متابعتها من خلال إدخال التردد وضبط معدل الترميز والاستقطاب، لمتابعة القناة التي لاقت شهرة واسعة خلال فترة زمنية بسيطة، فهي تقوم بإذاعة العديد من الكبار والصغار المثيرة والشيقة سواء توم جيري أو غيرها، والعديد من الأفلام الثقافية والتعليمية للأفراد في مصر والوطن العربي، ولهذا استطاعت أن تجذب جمهور كبير في فترة قليلة.