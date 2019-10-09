تردد قناة كوجي الفضائية Koogi TV على النايل سات بتقنية SD بجودة عالية وبدون تقطيع

قناة كوجي الفضائية Koogi TV هي أول قناة أطفال تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية برعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بإشراف الأنبا مرقس ونخبة مميزة من الأساقفة والآباء، ومنهم أسقف شبرا الخيمة، وتقوم قناة كوجي الفضائية بعرض الكثير من البرامج الممتعة للأطفال، والتي تتتناسب مع أعمارهم، وتساعدهم على تنمية عقولهم ومهاراتهم الذهنية، وقناة كوجي الفضائية قناة مجانية تبث علي القمر الصناعي النايل سات بدون أي اشتراكات شهرية فكل ما على الراغبين في الوصول إليه هو ضبط جهاز الإستقبال على التردد الخاص بالقناة، نتابع معكم للتعرف على تردد قناة كوجي الفضائية Koogi TV.

قناة كوجي Koogi TV

من أهم ما تسعى إليه قناة كوجي الفضائية إلى جانب تحقيق الترفيه والمتعة للأطفال أيضاً، السعي لإعداد جيل جديد وتربيته على تعاليم الديانة المسيحية، ويكون محافظ على إيمان وعقيدة الكنيسة الأرثوذكسية، وتعاليم الإنجيل المقدس، والسيد المسيح عليه السلام حتى يكون لديه هدف واضح ومؤثر في المجتمع.

وتعرض على قناة كوجي الفضائية مجموعة متنوعة من البرامج المفيدة والممتعة التي تساعد على تكوين شخصية الطفل وتثقيف وتوعية الأطفال بشكل كبير ومن أهم هذه البرامج الكرتونية:

برنامج هيا نرسم : وهو برنامج مفيد جداً للأطفال صغار كانوا أو كبار، فهو يساعدهم علي تعلم الرسم وتنمية هذه الموهبة بداخلهم.

برنامج تيجو بوكس: وهو أقوى برنامج للأعمال اليدوية والفنية للأطفال، ويعرض على شاشة قناة كوجي الفضائية يوم السبت الساعة الخامسة مساءً.

برنامج ميرا وأسئلتها الكثيرة: وهو برنامج جديد يعرض على قناة كوجي الفضائية.

برنامج صلصاليكو: وهو برنامج نافع جداً للأطفال، حيث تقوم فكرته على عمل الأشكال البسيطة والسهلة أيضاً والصعبة باستخدام مادة الصلصال.

برنامج كلاوني: وهو برنامج ترفيهي للأطفال يقوم بتقديم العديد من النصائح للأطفال من خلال البلياتشو الجميل الذي يحبه جميع الأطفال.

برنامج جدو ناثان: وهو برنامج عبقري، حيث يقدم معلومات وقصص جميلة عن النباتات التي توجد في الكتاب المقدس وكانت فكرة أول حلقاته عن كيف تكون الزراعة ؟ ومتى بدأت ؟ وأين بدأت ؟ وكيف نكون مسئولين عن الزرع ؟

برنامج طاطا وبقسماطه: وهو برنامج يقدم مغامرات شيقة بإستخدام الأعمال الورقية.

تردد قناة كوجي الفضائية

القمر التردد بتقنيةSD معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11096 27500 أفقي

يمكنك الآن ضبط أجهزة الإستقبال على النايل سات عبر التردد السابق ذكره لضبط قناة كوجي الفضائية ومتابعة مجموعة من أفضل البرامج والمحتويات المتميزة للأطفال ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.