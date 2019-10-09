اضبط الآن تردد قناة إم بي سي mbc العراق 2019 على النايل سات وعرب سات للاستمتاع بالمحتوى المميز

ما زلنا نواصل معكم تقديم ترددات القنوا الهامة والتي ترغبون في معرفتها حيث ننقل لكم تردد قناة إم بي سي العراق على النايل سات والعرب سات ٢٠١٩، قناة إم بي سي من أفضل القنوات العراقية التي تسعى دائما لتقديم محتوى مميز ومتنوع من البرامج الترفيهية، والثقافية، وتهتم أيضا بعرض برامج تخص المرأة العربية، وحازت على نسبة متابعة كبيرة في الوطن العربي وخاصة العراق، ويهتم بمتابعتها العديد من الإعلاميين، والنشطاء، ودعونا نرفق لكم تردد إم بي سي العراق على النايل سات وعرب سات 2019 حتى لا نُطيل عليكم.

تمكنت إدارة قناة إم بي سي العراق من إثبات وجودها في فترة قصيرة لأنها تهتم بعرض جميع القضايا التي تهم المواطن العراقي، بالإضافة إلى أنها تقوم بعرض أفضل البرامج المتميزة في عالم الفن، وتقديم محتوى كوميدي وترفيهي، وتقدم أفضل المسلسلات، والأفلام المميزة والجديدة على شاشتها.

تردد قناة إم بي سي العراق على النايل سات

القمر التردد الدرجة القطبية الترميز تصحيح التعديل التشفير موقع mbc نايل سات 201 12226 7 غرب أفقي 27500 5/6 QPSK/DVB-S مفتوحة mbc.net عربسات بدر 6 11862 26 شرق عمودي 27500 4/3 DVB-S QPSK مفتوحة –

يمكنكم أيضا متابعة تردد قناة إم سي العراق 2019 الجديد بتقنية SD من خلال الجدول التالي:

القمر التردد الدرجة القطبية الترميز تصحيح الخطأ التشفير التعديل نايل سات 201 11938 7 غرب عمودي 27500 5/6 مفتوحة QPSK/DVB-S عربسات بدر 6 11862 26 شرق عمودي 27500 4/3 مفتوحة DVB-S QPSK

كما يُمكن لجميع متابعي قناة إم بي سي mbc العراق على النايل سات تنزيل التردد الجديد على أجهزة الاستقبال الخاصة، والاستمتاع والمشاهدة بالقناة، بأفضل صوت وصورة ذات تقنية عالية، دون حدوث تقطع البث أثناء المشاهدة، وهي من احدي القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك، وتعمل على مدار 24 ساعة.

قناة إم بي سي العراق

تهتم قناة أم سي العراق بتقديم أفضل البرامج التي تهتم بالمرأة العراقية، بجانب البرامج الثقافية، وتعرض أيضا بعض البرامج الترفيهية منها التوك شو، والبرامج الغنائية المميزة، وتعرض أجدد الأفلام والمسلسلات التي يفضلها نسبة كبيرة من متابعي هذه القناة.