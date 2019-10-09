اضبط تردد قناة ATV التركية الناقلة مسلسل قيامة عثمان التاريخي Drillis Osman

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما التركية عن قناة ATV التركية، والتي تم الإعلان عن حصولها على حقوق العرض للمسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان، ذلك المسلسل الذي جذب الجماهير قبل بداية عرضه، وقد حصل على قاعدة جماهيرية كبيرة من الجزء الأول منه الذي استمر حتى خمس مواسم، وهو مسلسل قيامة أرطغرل، والجميع في انتظار الإعلان عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل، لذلك يسعوون لضبط القناة استعداداً لعرضه في أي وقت.

تردد قناة atv التركية

بإمكانكم استقبال قناة ATV التركية على القمر الصناعي النايل سات، من خلال إدخال البيانات التالية على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح النايل سات 10796 عمودي 27500 5/6

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

من المتوقع أن يتم بدء عرض مسلسل قيامة عثمان في منتصف شهر أكتوبر الجاري، مع العلم أنه تم تداول موعد آخر للعرض يفيد ببداية المسلسل في منتصف شهر نوفمبر القادم، مع عدم تأكيد أو نفي من خلال الجهة المنتجة للمسلسل، ويتناول المسلسل تاريخ الدولة العثمانية، وكيفية تأسيسها، والحروب والفتوحات التي دارت جراء ذلك، مع العلم أن هذا المسلسل هو الجزء الثاني من مسلسل قيامة أرطغرل

وسوف يقوم البطل التركي بواراك أوزجيفيت بتجسيد دور البطولة في المسلسل، ومن المتوقع أن تقوم الفنانة التركية أوزغي تورير، بتجسيد دول البطولة، حيث أنها سوف تقوم بدور زوجة السلطان عثمان، وخلال الأيام القليلة القادمة، سوف يتم عرض البرومو النهائي للمسلسل على شاشة قناة ATV التركية.