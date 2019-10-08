تردد قناة كرتون توم وجيري الجديد 2019 لمتابعة أجدد المغامرات بين القط والفأر الممتعة

نقدم لكم تردد قناة كرتون توم وجيري الجديد 2019، حيث أن قناة توم وجيري هي أحد القنوات الكرتونية على القمر الصناعي النايل سات، والتي تمكنت بعد انطلاقها بفترة قصيرة أن تكون أقرب القنوات في قلب الكبير والصغير، حيث أنها تهتم بعرض حلقات المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري، بصورة متصلة بدون أي فاصل إعلاني، وعلى الرغم من مرور وقت طويل جداً على إنتاج ذلك المسلسل إلا أنه لا يزال يجذب المشاهدين ويدخل على قلوبهم البهجة والسرور، ونظل نتابع بشغف واهتمام من سينتصر في النهاية، هل سيكون الفأر جيري كالعادة، أم سيتمكن القط توم هذه المرة من الفوز، وهل من الممكن أن يتمكنوا من أن يصيروا أصدقاء، كل ذلك بإمكانكم التعرف عليه من خلال متابعة الحلقات عن طريق تردد قناة توم وجيري.

تردد قناة كرتون توم وجيري الجديد 2019

أصبح الآن بإمكان أولياء الأمور إدخال تردد قناة توم وجيري الجديد على جهاز الاستقبال في منزلكم، حتى تستقبلوا القناة الأمتع على الإطلاق، ويتمكن أبنائكم من متابعة حلقات المسلسلات الكرتونية الشهيرة، في قناة لا تعرض أي فواصل إعلانية، كما أنها مجانية، كل ما عليكم هو إدخال البيانات الواردة في الجدول التالي والاستمتاع بالمشاهدة.

القمر الصناعي التردد الاتجاه معدل الترميز نايل سات 11354 عمودي 27500

تردد توم آند جيري

قناة توم وجيري تقوم بعرض مجموعة مميزة من أشهر الأفلام الكرتونية التي تستحوذ على حب الأطفال، كما أنها تقدم لهم أفلام الرسوم المتحركة التي تساهم في تنشيط عقل الطفل، من خلال التفكير ومحاولة التوصل لحل، وتقوم القناة بعرض الألعاب والبرامج المختلفة على مدار اليوم، المليئة بالمغامرات المضحكة والشيقة، والتي تجذب اهتمام الطفل، إلى جانب مجموعة كبيرة من حلقات كرتون توم وجيري.