“تحديث أكتوبر” تردد قناة الرياضية العراقية iraqiya sports على قمر نايل سات .. عرب سات

تعاظم البحث في الآونة الأخيرة على لحداثيات تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports فقد زادت شهرة القناة في الأوساط الرياضية العربية بعد تحولها للبث الفضائي، بعدما كان بثها أرضي فقط مع نشأتها الأولى عام 2015، وتجدر الإشارة إلى أن قناة العراقية الرياضية قد اقتنصت حق بق ونقل مباريات الدوري العراقي من قناة النهرين، ومع إغلاق قناة النهرين بثها، أصبحت قناة الرياضية العراقية صاحبة الحق الحصري في إذاعة وبث مباريات الدوري السعودي، ولم يقتصر دور قناة العراقية الرياضية على مباريات كرة القدم فقط، بل أصبحت القناة تغطى جميع الأنشطة الرياضية في جميع الألعاب من كرة سلة وكرة يد وغيرها من الألعاب الفردية.

فقد استطاعت قناة العراقية الرياضية من اجتذاب أعداد كبيرة من متابعي ومشاهدي القناة، وذلك بفضل ما تقدمه من محتوى جيد وبرامج متميزة، فقد عملت إدارة القناة على إرضاء متابعيها من خلال عملية تطوير شاملة، وذلك من خلال استوديوهات تواكب العصر وسط المنافسة الشرسة من القنوات الرياضية على جذب المشاهدين لتحقيق أعلى نسب مشاهدة، وبالفعل تحثث قناة العراقية الرياضية تصاعد ملحوظ في نسب المشاهدة، هذا وقد تعاقدات مع نخبة من نجوم الإعلام والمذيعين، وكذلك تستضيف الاستوديوهات التحليلية بالقناة كبار النجوم أصحاب الشعبية الجارفة.

تردد قناة الرياضية العراقية بث مباشر على نايل سات

وتجدر الإشارة إلى أن قناة العراقية الرياضية قد انطلقت أرضية في مراحلها الأولى في عام 2005، إلا أنها حولت بثها من الأرضي إلى الفضائي مؤخراً، وأصبحت قناة الرياضية العراقية يغطى بثها رقعة واسعة من الشرق الأوسط، ويستطيع جميع مواطني البلدان العربية مشاهدة القناة من خلال البث المباشر على القمر ناسل سات.

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برامج قناة العراقية الرياضية

تردد قناة العراقية الرياضية

القمر

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات 12562 27500 6/ 5 نايلسات 12360 2894 4/ 3

تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 12562/ 12437/12380/12188 أفقي

12562/ 12437/12380/12188 أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معامل التصحيح: 6/5

تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

عرب سات. التردد: 11747/ 10850 أفقي

11747/ 10850 أفقي معدل الترميز: 27500.

27500. معامل التصحيح: 4/3.

تفاصيل قناة العراقية الرياضية

النوع رياضية تاريخ التأسيس 2005 صيغة الصورة SD ، HD البلد العراق اللغة العربية المقر الرسمي بغداد – العراق الموقع الرسمي شبكة الإعلام العراقي عبر الساتل نايل سات 12562 H الترميز 27500 5/6

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ومن خلال هذا التقرير سنحرص دائما على متابعة أي تغيرات قد تطرأ على تردد قناة العراقية الرياضية من خلال تحديث دائم لهذا التقرير، وفي حال كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات بخصوص تردد قناة العراقية الرياضية، أو غيرها من ترددات القنوات الأخري، يمكنكم ترك تعليق بالاستفسارات الخاصة بكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.