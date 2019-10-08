تردد قناة المحور Al Mehwar TV الجديد على نايل سات أكتوبر 2019

مع تعاظم البحث مؤخراُ على تردد قناة المحور Al – Mehwar TV الجديد 2019 على قمر نايل سات، كان لِزاما علينا إعداد تقرير عن تردد قناة المحور الجديد، حيث يحرص قطاع عريض من المصريين والعرب على متابعة البرامج الإخبارية والحوارية والتوك شو والتي برعت قناة المحور فيها، هذا بالإضافة إلى الأعمال الدرامية من المسلسلات والأفلام العربية التي تقمها قناة المحور على شاشتها المتميزة منذ وقت انطلاقها حتى الآن، كما نستعرض أشهر البرامج التي تقدمها قناة المحور، والإعلاميين التي يقدمونها، لذا نواصل متابعة تحديث سبتمبر الأخير لتردد قناة المحور بناءً على بحث الجمهور المصري والعربي عنه، مع الإشارة إلى أن القناة تعمل بدون توقف على مدار ساعة اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن القناة يمتلكها رجل الأعمال الشهير د. حسن راتب، حيث انطلق بث قناة المحور الفضائية المصرية في عام 2005 ومن ذلك الحين حتى وقتنا هذا، استطاعت قناة المحور أن تحصل نسب مشاهدة عالية وقاعدة جماهيرية متزايدة يوميًا، وخاصة أن برامجها تهتم وتسلط الضوء على المشكلات والقضايا التي يعانى منها المجتمع، لذلك أُطلق على قناة المحور قناة العائلة المصرية.

تردد قناة المحور Al- Mehwar TV الجديد 2019 على نايل سات

نواصل متابعة ترددات القنوات الفضائية بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، بعرض تردد قناة المحور Al- Mehwar TV الجديد 2019 لمتابعينا الكرام ليشاهدونها بدون تشويش أو تقطيع على مدار 24 ساعة بعد ضبط رموز الجدول التالي على أجهزة الاستقبال لديكم.

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح جودة البث التشفير 11823 27500 عمودي 6/5 SD مجاني

برامج قناة المحور Al- Mehwar TV على نايل سات

Advertisements

تتميز قناة المحور بعرض مجموعة من البرامج المتنوعة التي يقدمها المشاهير من الإعلاميين في مختلف المجالات، ممن لهم جماهيرية عالية في مصر والعالم العربي، ومن أبرز البرامج التي تعرض على قناة المحور التالي:

برنامج التوك شو (90 دقيقة).

البرنامج الرياضي SPORT.

البرنامج الصحي (الطبيب).

البرنامج الديني (لمسلمون يتساءلون).

برنامج هالة مصرية.

كما تستطيعون متابعة قناة المحور على توتير لمزيد من التفاصيل

الصفحة الرسمية لقناة المحور على الفيس بوك

الموقع الرسمي لقناة المحور الفضائية

رابط البث المباشر لقناة المحور أونلاين

قد يهمك أيضا التعرف على: