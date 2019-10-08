تردد قناة ميكي للأطفال أكتوبر mickey 2019 على النايل سات برموز صحيحة

نستعرض تردد قناة ميكى للأطفال الجديد mickey 2019على النايل سات هي قناة من أفضل القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام الكرتونية العالمية المتنوعة ومميزة للأطفال تعرض القناة مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية الهامة لدى جميع الأطفال وتقدم باقة من أجمل وأحلى الأغاني المختلفة للأطفال كما تتميز قناة ميكي ببث الأفلام الطويلة للأطفال التي تحظى نسبة مشاهدة عالية منذ انطلاقها وأيضا تعرض المسلسلات المتنوعة والهادفة .

وتتميز قناة ميكي للأطفال بعرض محتوى تعليمي وترفيهي يجذب انتباه الأطفال وتنال القناة إعجاب الأطفال والآباء والأمهات بها وأن قناة ميكي من أفضل القنوات التى تهتم بالأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة, قناة ميكى من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي وتبث القناة برامجها على مدار الساعة بشكل مستمر دون انقطاع أوتشفير .

تردد قناة ميكى للأطفال الجديد 2019 على النايل سات

نقدم إليكم تردد قناة ميكى الجديد أنه قد تم تغير تردد قناة ميكى لتحسين جودة الصورة ويستمر بث القناة على القمر الصناعي نايل سات بصورة مجانية على النحو الآتي:

التردد 11526 استقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

الصفحة الرسمية لقناة ميكي على الفيس بوك

تردد قناة ميكي

ويزداد البحث طول الوقت عن التردد الجديد للقناة من جميع الأسر المصرية والعربية لأنها تعرض صورتها بتقنية HD وعرض الصورة فائقة الجودة وأيضا تقدم القناة برامج ترفيهية وأفلام كرتون فتعرض على شاشتها عدد من الأغاني التعليمية الدبلجة بالغة العربية وأغاني الأرقام والحروف باللغتين العربية والانجليزية وأيضا فصول السنة والشهور وأيام الأسبوع وتعليم كل ما يفيد الأطفال كما تساعد قناة ميكى الأطفال الصغار في تعلم اللغة الإنجليزية وتساعدهم في تنمية فكر الأطفال وتنمية مهاراتهم.

رابط قناة ميكي على الفيس بوك

أفلام كارتون قناة ميكي

ومن الأفلام التي تعرضها قناة ميكي هي على النحو التالي:

فيلم توم و جيرى.

فيلم السمكة نيمو.

فيلم الأميرة والضفضع.

سندريلا.

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