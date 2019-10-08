تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 Tom And Jerry

نقدم لكم اليوم تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات، والتي يبحث عنها العديد من الآباء والأمهات، حيث تعتبر القناة من القنوات الرائد ضمن قنوات الأطفال العربية، التي بدأت منذ فترة قريبة على القمر الصناعي نايل سات، ونقدم لكم اليوم التردد الصحيح لتوم وجيري بعد التحديث.

قناة توم وجيري

تقدم القناة العديد من برامج الكرتون على مدار اليوم والساعة، والتي تجذب الأطفال لمتابعة القناة، وتقدم كرتون القط والفأر الشهير، والذي أنتجته شركه ديزني لاند، ويعتبر من أهم وأشهر برامج الرسوم المتحركة في العالم، وقد نالت القناة نسب مشاهدة كبيرة فى الفترات الأخيرة، نظراً لمتابعة الجماهير لبرامج القناة الترفيهية المميزة.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكنك متابعة القناة من خلال التردد التالي، ومتابعة برامجها الهامة، وخاصة الكرتون المميز القط والفأر، الذي يتسم بوجود العديد من المغامرات المختلفة، في كل حلقاته، ويعتبر كرتون توم وجيري من أفضل البرامج الكرتونية في العالم، لوجود الترفيه والضحك المستمر، ومن مميزات القناة أن مدة الفواصل الإعلانية قليلة، لا تجعل المشاهد يشعر بالملل.

تردد توم وجيري

يمكنك الآن إدخال التردد التالي من أجل إستقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، مع العلم أن القناة لا تظهر فى قائمة القنوات بهذا الاسم، ولكنها عُرفت بإسم توم وجيري نسبة إلى الكرتون الشهير.