تردد قناة ام بي سي فايف MBC5 المغربية الجديدة على النايل سات لأحدث المسلسلات التركية

تُعد قناة ام بي سي فايف MBC5 المغربية الجديدة ضمن سلسلة قنوات إم بي سي السعودية التي تم أول بث لها في عام 1991 من لندن، وأصبح مقرها الآن في مدينة دبي التابعة لدولة الإمارات المتحدة، ومنذ نشأة القناة الفضائية السعودية حرص القائمون على القناة بالعمل على التميز والبروز بين القنوات الفضائية الكثيرة، وذلك من خلال محتويات القناة الفريدة والمميزة التي جعلتها من أقوى الشبكات الفضائية، لأنهم حريصين على التنوع والتغير المستمر الذي يلبي رغبات الملايين من المشاهدين بمختلف ثقافتهم ومجتمعاتهم.

تردد قناة ام بي سي فايف MBC5

تعتبر قناة إم بي سي فايف من أهم القنوات الفضائية التي تحتوي على جميع البرامج المتنوعة الترفيهية التي تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم وثقافاتهم، ومن بينهم الأفلام العالمية والأمريكية التي يختص بها كل قناة من قنوات إم بي سي.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح MBC 1 11470 عمودي V 27500 6/5 MBC 2 11470 عمودي V 27500 6/5 MBC 3 11470 عمودي V 27500 6/5 MBC 4 11470 عموديV 27500 6/5 MBC 5 11470 عمودي V 27500 6/5

فتختص إحدى القنوات بتقديم العديد من أفلام الكرتون للأطفال، ولذلك فهي تحظى بإعجاب الكبار والصغار، وغيرها مختص في تقديم المسلسلات الدرامية العربية والتركية والهندية بصفة مستمرة على مدار اليوم بالكامل، وإحدى القنوات متخصصة في تقديم المصارعة الحرة التي تحقق شعبية كبيرة لدى مختلف الأعمار والمسلسلات الأجنبية، وبعضها يتخصص في تقديم المسلسلات الدرامية المدبلجة.

مميزات قناة إم بي سي 5

تعتبر قناة إم بي سي 5 من القنوات الترفيهية التي تختص في عرض كل ما يخص بلاد المغرب العربي، وغيرها من سلسلة قنوات إم بي سي، فهي تقدم أفضل البرامج والمسلسلات التركية وأهمها مسلسل اصطدام الذي يُعرض لأول مرة وحظى بنسبة متابعة عالية، ويمكن للجميع استقبال باقة قنوات MBC 5 عبر القمر الصناعي النايل سات 7 غرب، بضبط الترددات الخاصة بها.