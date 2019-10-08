تردد طيور بيبي عبر القمر الصناعي نايل سات استقبل toyor baby للاستمتاع بأفضل أناشيد الأطفال

تردد طيور بيبي من أكثر ترددات قنوات الأطفال شهرة في الوطن العربي، حيث استطاعت قناة toyor baby بمجرد ظهورها أن تجذب انتباه الأطفال في سنوات عمرهم الأولى، وبخاصة أن الآباء والأمهات يثقون بما تقدمه القناة من محتوى، إذ يحرص صناع المحتوى في القناة وعلى رأسهم السيد خالد مقداد بتقديم محتوى مميز ومناسب للأطفال ولمستوى تفكيرهم ويقدم قيم وأخلاقيات وأيضا بعض المواد التعليمية البسيطة كالحروف والأرقام.

تردد طيور بيبي

يحرص الآباء والأمهات على استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي حيث أن محتواها مفيد لأطفالهم، ويعلمهم فضائل الخلق، مثل طاعة الأب والأم، واحترام الجد والجدة، ومساعدة الأم في أعمال المنزل البسيطة، كما أن هناك بعض الأناشيد التي تعلم الصغار المحافظة على النظافة، وأيضاً غسيل اليدين قبل الأكل وبعده، والحفاظ عى ملابسهم نظيفة، ولا تُغفل القناة الجانب التعليمي، إذ تعلم الصغار الحروف والأرقام، وبعض الكلمات الإنجليزية، لا تترددوا واستقبلوا طيور بيبي عبر القيم التالية:

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

مميزات قناة toyor baby

لعل أبرز ما يميز طيور الجنة بيبي هو قربها من الصغار، حيث تقدم لهم المعلومة بشكل سهل وبسيط، كما أن من يقدمها للأطفال هم أطفال مثلهم، أو في عمر آبائهم، فهم (جاد وإياد، وجنا، ويارا، وزين، والمعتصم بالله الشهير بعصومي، ووليد مقداد، و براء العويد، وجوان السيلاوي، ليليان، خالد مقداد) مما يجعل استقبال أي معلومات منهم سهل ومحبب على نفس الأطفال، نظراَ للطريقة الشيقة التي يقدمون بها المحتوى، لذا يمكنكم استقبال تردد طيور بيبي عبر القمر الصناعي نايل سات.