تردد توم وجيري استقبل القناة وتابع مغامرات tom and Jerry والسيدة مامي وتايك وسبايك

تردد توم وجيري يتجدد البحث عنه كل يوم تقريباً، وذلك وفقاً لإحصائيات محرك البحث جوجل، فقد استطاعت قناة توم وجيري أن تتصدر قنوات الأطفال نظراً لما تقدمه من محتوى ممتع وجذاب وشيق، حيث نتابع بشغف مايدور من مغامرات بين القط الرمادي توم والفأر البني الصغير جيري، ومعهم أصدقائهم مثل الكلب سبايك وابنه الصغير تايك، وأيضاً البطة الصغيرة، والفيل الصغير، ولا ننسي جميعاً السيدة مامي – Mammy التي كنا لا نرى وجهها فقط قدميها، وهي صاحبة المنزل الذي يقيم فيه توم، ودائماً ما تطلب منه التخلص من جيري، إلا أن جيري يوقع توم دائماً بالحيلة والاستعانة بأصدقائه.

تردد توم وجيري

إذا كنتم تودون الاستمتاع بما تقدمه القناة من مغامرات شيقة وكوميدية تدور رحاها بين القط الرمادي توم، والفأر الصغير البني اللون جيري، فكل ما عليكم فعله هو استقبال تردد قناة كرتون توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات ، وذلك عن طريق إدخال القيم التالية لجهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي التردد الاتجاه معدل الترميز نايل سات 11354 عمودي 27500

استقبل قناة tom and Jerry

أبرز ما يميز قناة توم وجيري هو أنها بدون فواصل إعلانية تزعج المشاهدين، كما أن كرتون توم آند جيري يعد من أفضل أفلام الكرتون العالمية، إذ انه يناسب كل الثقافات وكل الدول ويضحكنا جميعاً، والدليل على ذلك هو أن tom and jerry قد ظهر لأول مرة منذ خمسينات القرن الماضي، ولا زال يحقق نجاح رائع وشعبية كبيرة إلى الآن.