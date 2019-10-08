تردد قناة dmc العامة ودراما ومجموعة قنوات دي إم سي الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة dmc، حققت قناة dmc إنتشاراً واسعاً منذ بدء بثها في الرابع عشر من شهر يناير لعام 2017 وحتى الآن، حيث تمكن من تحقيق نسب مشاهدة عالية للغاية وحازت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين لما تقدمه من برامج متنوعة بالإضافة إلى أحدث المسلسلات المصرية، يذكر أن مجموعة قنوات دي إم سي dmc مجانية ولا تحتاج لأية إشتراكات شهرية، وأصبحت خلال الفترة الأخيرة من أشهر القنوات الفضائية المصرية، ويزداد عدد متابعيها باستمرار، وتقوم بعرض برامج سياسية وإقتصادية ودينية واجتماعية متنوعة على مدار اليوم دون توقف.

وتم إنشاء مجموعة قنوات دي إم سي dmc في مطلع عام 2017، ومقرها الرئيس في القاهرة، ونستعرض معكم من خلال السطور التالية تردد قناة dmc دي إم سي الجديد على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة dmc على النايل سات

تتضمن مجموعة قنوات دي إم سي dmc 6 قنوات مختلفة، وتحرص على تقديم محتوى متنوع مثل العامة الرياضة والدراما ودي إم سي الإخبارية ودي إم سي للأطفال، وننشر اليكم في الجدول التالي تردد مجموعة قنوات دي إم سي dmc ويمكنكم من خلال ضبط البيانات الموضحة إستقبال مجموعة القنوات:

القناة التردد الاستقطاب الترميز قناة dmc العامة 11449 V رأسي 27500-5/6

يذكر أن تردد قنوات dmc في أكتوبر 2019، والتي أهمها قناة dmc drama التي تقدم الدراما والمسلسلات المختلفة، هو نفس التردد لكافة القنوات وهو نفسه تردد قناة دي إم سي dmc العامة كما وضحناه بالجدول.

قناة dmc دي إم سي

ومن أشهر البرامج التي تعرض على شاشة قناة دي إم سي dmc البرنامج السياسي الشهير “مساء dmc” والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ويهتم بمناقشة أهم القضايا التي تهم المجتمع المصري، ويحقق البرنامج نسب مشاهدة عالية لما يتضمنه البرنامج من نشر المتعة والثقافة وزيادة الوعي لدى المشاهدين.

كما تقدم قناة دي إم سي dmc برنامج “صاحبة السعادة”، والذي يعد من أفضل البرامج التي تحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين، وتقوم بتقديمه الفنانة القديرة إسعاد يونس، كما تقدم القناة البرنامج الإجتماعي “حكاية كل بيت” ويقدمه الدكتور محمد رفعت، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي “تعشب شاى” والذي تقدمه الفنانة غادة عادل.

ويعد من أشهر البرامج التي تعرض على شاشة قناة دي إم سي dmc برنامج “بيومي أفندي”، والذي يقدمه الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، والبرنامج الديني “رؤى” الذي يقدمه الدكتور أسامة الأزهري، بالإضافة إلى البرنامج الديني الآخر “لعلهم يفقهون” والذي يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز وعدد من كبار رجال الدين في مصر، ويحقق هذا البرنامج نسب مشاهدة كبيرة بعد النجاح الكبير الذي قدمه البرنامج من بداية عرضه وحتى الآن، ويمكنكم متابعة تلك البرامج بعد ضبط جهاز الاستقبال لديك على تردد قناة dmc دي إم سي كما ذكرناه.