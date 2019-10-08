يحرص عدد كبير من المشاهدين الذين يتابعون الدراما العربية والخليجية والتركية على البحث دائماً عن تردد قناة MBC إم بي سي الجديد، على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، التي تعتبر القناة العربية الأولى في مجال المسلسلات والدراما على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت قناة إم بي سي MBC من دخول بيوت كل العائلات العربية تقريباً في كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك بسبب المحتوى الراقي والمتميز والمتنوع الذي تحرص القناة على تقديمه للمشاهدين وخاصةً لعشاق الدراما والمسلسلات.

تردد قناة MBC ام بي سي

ونظراً لحرص عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي على البحث بشكل مستمر على أحدث ترددات قناة MBC نستعرض معكم من خلال الجدول التالي تردد قناة إم بي سي MBC الجديد على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات:

القمر الصناعي التردد الترميز قناة MBC إم بي سي نايل سات 11559 V رأسي 27500-5/6 عرب سات 11270 V رأسي 27500-5/6 عرب سات 12284 V رأسي 27500-5/6

قناة إم بي سي MBC 2019

انطلقت قناة إم بي سي MBC في عام 1991، ومنذ بداية بثها وهي تحتل المراكز الأولى في قائمة القنوات العربية الأكثر مشاهدة في كافة أنحاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، واستطاعت خلال السنوات الأخيرة تصدر قائمة القنوات الأكثر متابعةً، وخاصةً البرامج الثقافية والدينية والسياسية التي تعرضها القناة على شاشتها.

ويعد من أبرز البرامج التي يتم عرضها على قناة MBC إم بي سي برنامج “صباح الخير يا عرب”، والذي يحقق نسب مشاهدة عالية، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات المتنوعة بين الدراما المصرية والتركية والخليجية أيضاً، وعدد من البرنامج الإخبارية والسياسية والإقتصادية.